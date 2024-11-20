Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να αναθέσει στον Μεμέτ Οζ, πρώην χειρουργό και αστέρα των τηλεοπτικών πλατό, να διευθύνει το πελώριο δημόσιο πρόγραμμα κοινωνικών ασφαλίσεων και ιατρικής περίθαλψης (CMS).

«Η Αμερική αντιμετωπίζει κρίση δημόσιας υγείας και δεν υπάρχει άλλος γιατρός με περισσότερα προσόντα από τον Δρ. Οζ για να ξαναδώσει την υγεία της στην Αμερική», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

«Θα μειώσει επίσης τις σπατάλες και τις απάτες στην δημόσια υπηρεσία με τις υψηλότερες δαπάνες στη χώρα μας», υποσχέθηκε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 64χρονος χειρουργός είναι περισσότερο γνωστός διότι είναι αστέρας της μικρής οθόνης, η κάθοδός του στην πολιτική ήταν αποτυχημένη. Πολύ προβεβλημένος τα χρόνια του 2000 από την πάπισσα της αμερικανικής τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρι, που τον προσκαλούσε να εκφραστεί ως ειδικός στο στούντιο, απέκτησε δική του εκπομπή που προβαλλόταν για πάνω από δέκα χρόνια, με τίτλο «Dr. Oz Show», που τον έκανε διασημότητα.

Ο γιος Τούρκων μεταναστών μάλιστα απέκτησε δικό του αστέρι στο περίφημα «Walk of Fame» στο Χόλιγουντ.

Όμως οι συστάσεις του για την υγεία, συχνά γαρνιρισμένες με επίθετα όπως «μαγικό» ή «θαύμα», έχουν δεχθεί σφοδρά φραστικά πυρά από συναδέλφους του: κατηγορήθηκε ιδίως πως προώθησε φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής που ήταν αναποτελεσματικά ως δυνητικά επικίνδυνα, ειδικά την περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο υποψήφιος που πρόβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές στην Πενσιλβάνια που προσέλκυσαν τους προβολείς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης δεν μπόρεσε να εκλεγεί γερουσιαστής το 2022.

Η πρόθεση του κ. Τραμπ να του αναθέσει θέση-κλειδί, όπως και σε άλλους τηλεοπτικούς αστέρες -το πρόσωπο στο οποίο ετοιμάζεται να αναθέσει το υπουργείο Άμυνας ο Ρεπουμπλικάνος είναι άλλωστε πρώην παρουσιαστής του Fox News- πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από πλευράς Δημοκρατικών.

«Γινόμαστε η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή ριάλιτι με πυρηνικά όπλα στον κόσμο», σχολίασε σαρκαστικά ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

