Για «τυχοδιωκτισμό» κατηγορεί τις ΗΠΑ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις σε ιρανικά σκάφη στο Στενό του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, στην οποία αναφέρεται στον πρόεδρο Τραμπ, ο Μπαγκάι ανέφερε ότι «οι μηχανορραφίες και οι αφελείς ευφημισμοί, όπως "ένα ελαφρύ χαστούκι", δεν θα σβήσουν τη βαθιά ντροπή που γεννήθηκε από τον ναρκισσισμό, την απληστία, τον απερίσκεπτο λάθος υπολογισμό και την άνομη ανευθυνότητα».

Το σχόλιό του για «ελαφρύ χαστούκι» φαίνεται να αναφέρεται στη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Πέμπτη ήταν απλώς «ένα χάδι».

Ο Μπαγκάι έκανε λόγο επίσης για «ασυνάρτητα, παραληρηματικά tweets», λέγοντας ότι «δεν έχουν πλέον καμία επιρροή στην πραγματικότητα».

Vermin-like nocturnal scheming and naive euphemisms such as “a light slap” can do nothing to erase the profound disgrace born of narcissism, greed, reckless miscalculation, and lawless irresponsibility.

The consequences of this whimsical adventurism and roguish behavior have now… https://t.co/LVjvYqkKe6 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 8, 2026

Πηγή: skai.gr

