Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «μηχανορραφίες και τυχοδιωκτισμό» μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ορμούζ

Ασυνάρτητα, παραληρηματικά tweets δεν έχουν πλέον καμία επιρροή στην πραγματικότητα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Εσμαΐλ Μπαγκάι

Για «τυχοδιωκτισμό» κατηγορεί τις ΗΠΑ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις σε ιρανικά σκάφη στο Στενό του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, στην οποία αναφέρεται στον πρόεδρο Τραμπ, ο Μπαγκάι ανέφερε ότι «οι μηχανορραφίες και οι αφελείς ευφημισμοί, όπως "ένα ελαφρύ χαστούκι", δεν θα σβήσουν τη βαθιά ντροπή που γεννήθηκε από τον ναρκισσισμό, την απληστία, τον απερίσκεπτο λάθος υπολογισμό και την άνομη ανευθυνότητα».

Το σχόλιό του για «ελαφρύ χαστούκι» φαίνεται να αναφέρεται στη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Πέμπτη ήταν απλώς «ένα χάδι».

Ο Μπαγκάι έκανε λόγο επίσης για «ασυνάρτητα, παραληρηματικά tweets», λέγοντας ότι «δεν έχουν πλέον καμία επιρροή στην πραγματικότητα».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark