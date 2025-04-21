Τραμπ: Αναπαύσου εν ειρήνη Πάπα Φραγκίσκο

«Αναπαύσου εν ειρήνη Πάπα Φραγκίσκο!», ανέφερε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πέθανε, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό σήμερα Δευτέρα.

Ήταν 88 ετών και είχε υποφέρει από διάφορες ασθένειες στα 12 χρόνια που παρέμεινε στον παπικό θρόνο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κλείνει την ανάρτησή του στα Truth Social λέγοντας: «Ο Θεός να τον ευλογεί και όλους όσους τον αγάπησαν!»

