Τραμπ: Αναπαύσου εν ειρήνη Πάπα Φραγκίσκο

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πέθανε, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό σήμερα Δευτέρα

Ντόναλντ Τραμπ

«Αναπαύσου εν ειρήνη Πάπα Φραγκίσκο!», ανέφερε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα ποντίφικα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πέθανε, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό σήμερα Δευτέρα.

Ήταν 88 ετών και είχε υποφέρει από διάφορες ασθένειες στα 12 χρόνια που παρέμεινε στον παπικό θρόνο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κλείνει την ανάρτησή του στα Truth Social λέγοντας: «Ο Θεός να τον ευλογεί και όλους όσους τον αγάπησαν!»

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Πάπας Φραγκίσκος ΗΠΑ
