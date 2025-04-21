Πάπας Φραγκίσκος: Τη στάση του απέναντι στην παλαιστινιακή υπόθεση χαιρετίζουν Τουρκία και Ιράν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε στον πάπα Φραγκίσκο «έναν αξιοσέβαστο ηγέτη», ο οποίος «απέδιδε σημασία στον διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες», σε μήνυμά του στο Χ.

Ο Τούρκος πρόεδρος, που υποδέχθηκε τον πάπα Φραγκίσκο το 2014, αναφέρθηκε επίσης στις «πρωτοβουλίες του απέναντι στις ανθρωπιστικές τραγωδίες, κυρίως την παλαιστινιακή υπόθεση και τη γενοκτονία στη Γάζα».

Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε «τις αποτελεσματικές και διαρκείς προσπάθειες» του πάπα Φραγκίσκου «για την ειρήνη, τη φιλία και την ασφάλεια» με μήνυμα στην ιστοσελίδα του.

«Οι ξεκάθαρες θέσεις του για την καταδίκη της γενοκτονίας που διαπράττεται από το ισραηλινό καθεστώς στη Γάζα θα διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του για πάντα στο πνεύμα όλων των αφυπνισμένων συνειδήσεων (...) σε όλο τον κόσμο».

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγάι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όλους τους χριστιανούς του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.