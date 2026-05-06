Νέα απειλή προς την Τεχεράνη εξαπολύει με μήνυμά του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο διαρροών του Λευκού Οίκου για συμφωνία, μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να διακόψει την Επιχείρηση Ελευθερία,

Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, η στρατιωτική επιχείρηση Επική Οργή θα τελειώσει και το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους, ειδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, απειλεί ουσιαστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ



«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στο Στενό του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Νέες πιέσεις στην Τεχεράνη για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ ασκεί δημοσίως το Πεκίνο, ο οποίος αποτελεί στρατηγικό εταίρο της.

Η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, ότι «ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ».

Στη σκιά της απόφασης του προέδρου Τραμπ να διακόψει την Επιχείρηση Ελευθερία, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το Πεκίνο πιστεύει ότι η πλήρης παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι «άκρως επείγουσα» και εκφράζει την ελπίδα ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση από το Στενό του Ορμούζ.

«Το Πεκίνο είναι ένας αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος της Τεχεράνης», επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του της Τετάρτης.

