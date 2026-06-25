Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι χώρες του Κόλπου εξέφρασαν την Πέμπτη την υποστήριξή τους στις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τον Λίβανο, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την έκβαση άλλων συγκρούσεων στην περιοχή. Παράλληλα, κάλεσαν για τον πλήρη αφοπλισμό όλων των μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο.

Σε κοινή τους δήλωση αναφέρθηκαν και στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ όσοι επιλέξουν να φύγουν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν.

Την ίδια ώρα, ιρανική πηγή που βρίσκεται κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και συνιστά «κόκκινη γραμμή» για την Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

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