Τράπεζα Πειραιώς: Κατώτατος μισθός 1.700 για όλους τους εργαζόμενους - Τι προβλέπει η νέα σύμβαση

Οι τέσσερις σύλλογοι εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσαν την υπογραφή νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την οποία χαρακτηρίζουν ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών για το προσωπικό της τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συλλόγων, η νέα σύμβαση προβλέπει τη θέσπιση κατώτατου μισθού 1.700 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους από την 1η Φεβρουαρίου 2027, καθώς και συνολικές αυξήσεις στο επιχειρησιακό επίδομα που θα φθάσουν έως τα 305 ευρώ στην τριετία 2027-2029.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρουν ακόμη ότι η συμφωνία περιλαμβάνει άμεσες παροχές για το 2026, όπως προπληρωμένη κάρτα αγορών, έκτακτη εισφορά στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και διάθεση μετοχών της τράπεζας σε εργαζομένους συγκεκριμένων βαθμίδων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους συλλόγους, ενισχύονται σειρά κοινωνικών παροχών, μεταξύ των οποίων τα επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, το επίδομα χηρείας και η οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση τρίτου παιδιού και άνω.

Στην ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι επισημαίνουν επίσης ότι η νέα επιχειρησιακή σύμβαση περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση για ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και κωδικοποίηση της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για την τηλεργασία.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι η συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση της τράπεζας και εκτιμούν ότι δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για τους εργαζομένους της Πειραιώς όσο και για τον ευρύτερο τραπεζικό κλάδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.