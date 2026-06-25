Βρετανία: Ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός στις 17 Ιουλίου

Η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών στη Βρετανία ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία ανάδειξης της νέας ηγεσίας του κόμματος, σύμφωνα με τον Guardian. Οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν σε δύο εβδομάδες από σήμερα και, εφόσον μόνο ένας υποψήφιος εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών από τους βουλευτές των Εργατικών (το 20% της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλαδή 81 βουλευτές), θα ανακηρυχθεί αρχηγός του κόμματος τρεις εβδομάδες αργότερα.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει επίσης τις σχετικές ημερομηνίες για την εξασφάλιση υποψηφιοτήτων από συνδεδεμένους φορείς (συνδικάτα) ή από την Κοινοβουλευτική Ομάδα (PLP), καθώς και για τη διαδικασία ψηφοφορίας μέσα στον Αύγουστο, εφόσον υπάρχουν περισσότεροι από έναν υποψήφιοι.

Αν ο Άντι Μπέρναμ είναι ο μοναδικός υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις 81 υπογραφές βουλευτών, θα χρειαστεί παρ’ όλα αυτά να λάβει υποστήριξη είτε από τουλάχιστον τρεις οργανώσεις που είναι συνδεδεμένες με το Εργατικό Κόμμα — εκ των οποίων οι δύο πρέπει να είναι συνδικάτα — είτε από το 5% των τοπικών οργανώσεων του κόμματος (CLPs). Θεωρητικά, θα μπορούσε να εξασφαλίσει και τις δύο προϋποθέσεις χωρίς δυσκολία, καθώς η διαδικασία συγκέντρωσης υποστήριξης από συνδικάτα μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα. Το χρονοδιάγραμμα έχει διαμορφωθεί με την εκτίμηση ότι θα έχει λάβει τις υποστηρίξεις από συνδεδεμένους φορείς πριν από τις 17 Ιουλίου, χωρίς να απαιτηθεί η ενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω των τοπικών οργανώσεων (CLPs).

Εκτός αν συμβεί κάτι εντελώς απρόβλεπτο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες που να ανατρέψει την υποψηφιότητα του Μπέρναμ, δεν αναμένεται να υπάρξει άλλος υποψήφιος. Σε αυτή την περίπτωση, το σκέλος του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις εκλογές του Αυγούστου πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί.

Πηγή: skai.gr

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