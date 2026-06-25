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Παναθηναϊκός: Οι τέσσερις θέσεις που ψάχνει ο Νίστρουπ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανθρώπους του συλλόγου να έχουν ιεραρχήσει τις ανάγκες του ρόστερ

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Νίστρουπ

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Τζέϊκομπ Νέεστρουπ και τους ανθρώπους του συλλόγου να έχουν ιεραρχήσει τις ανάγκες του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν να εξετάζουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, με τις θέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο να είναι τέσσερις: στόπερ, αριστερό μπακ, κεντρικός μέσος με χαρακτηριστικά «οκταριού» και σέντερ φορ.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Γιάκομπ Νίστρουπ ποδόσφαιρο
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