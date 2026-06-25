Το Basketball Champions League (BCL) ανακοίνωσε τις 30 ομάδες που εξασφαλίζουν απευθείας θέση στη regular season της σεζόν 2026-27, καθώς και τις 24 ομάδες που θα διεκδικήσουν τα δύο τελευταία εισιτήρια μέσω των προκριματικών τουρνουά.

Ξεχωρίζει η έντονη ελληνική παρουσία, με την ΑΕΚ και το Περιστέρι Betsson να βρίσκονται ανάμεσα στις ομάδες που θα αγωνιστούν απευθείας στη φάση των ομίλων, συνεχίζοντας τη σταθερή τους πορεία στη διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, Προμηθέας και Κολοσσός θα διεκδικήσουν μία θέση στη διοργάνωση μέσω των προκριματικών.

Στη regular season συμμετέχουν επίσης ιστορικά ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως η Ρίτας Βίλνιους (πρωταθλήτρια), η Άλμπα Βερολίνου, η Ουνικάχα Μάλαγα, η Μπιλμπάο, η Στρασμπούρ, η Βαρέζε, η Γαλατασαράι, η Τραμπζονσπόρ, η Ναντέρ, η Σολέ, η Μπάμπεργκ, η Βόννη, η Σάσαρι, η Νίμπουρκ, η Ιγκοκέα, η Μπνέι Ερτζέλια και η Χολόν.

Ανάμεσα στους πρωταθλητές χωρών βρίσκονται η Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία), η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (Σερβία), η Νίμπουρκ (Τσεχία), η Τσιμπόνα (Κροατία), η Άντβερπ Τζάιαντς (Βέλγιο), η Φάλκο Σομπατέλι (Ουγγαρία), η Πόρτο (Πορτογαλία), η Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) και η Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν).Τρεις ομάδες κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση: η ΚΒΙΣ Παρντούμπιτσε, η Τραμπζονσπόρ και η Πόρτο.

Στα προκριματικά θα συμμετάσχουν 24 ομάδες από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Μανίσα, η Βίρτσμπουργκ, η Μπενφίκα, η Βέντσπιλς, η Μάντσεστερ Μπάσκετμπολ, η Ρίλσκι Σπορτίστ, η Ρίο Μπρεογάν, η Ρίγα, ο Κολοσσός Ρόδου, ο Προμηθέας Πατρών, καθώς και αρκετοί πρωταθλητές χωρών όπως η Μπάκεν Μπέαρς, η Φριμπούρ Ολιμπίκ και η ΑΕΚ Λάρνακας.

Οι προκριματικοί θα διεξαχθούν 14–20 Σεπτεμβρίου, ενώ η regular season θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2026. Η κλήρωση των ομίλων θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στην Ελβετία.

24 teams, one destination - who will make it to the BCL Regular Season? 👀#BasketballCL pic.twitter.com/GLsLqSXML1 — Basketball Champions League (@BasketballCL) June 25, 2026

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