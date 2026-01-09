Η Γαλλία «κατανοεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού» και καλεί τις αρχές του Ιράν να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, δήλωσε σήμερα γαλλική διπλωματική πηγή σε δημοσιογράφους.

«Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τα γεγονότα στο Ιράν», πρόσθεσε η πηγή αυτή. «Κατανοούμε τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού για ελευθερία της έκφρασης και των διαδηλώσεων», πρόσθεσε η πηγή αυτή, σύμφωνα με το AFP.

Χθες αναφέρθηκε διακοπή του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα στο Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks, καθώς συνεχίζονταν οι διαμαρτυρίες στη χώρα κατά των οικονομικών δυσχερειών.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους ορισμένων διαδηλωτών και καλούμε τις ιρανικές αρχές να ερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες στις οποίες σημειώθηκαν αυτοί οι θάνατοι», σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή που επικαλέστηκε το Reuters.

«Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις του βάσει των διεθνών του δεσμεύσεων», πρόσθεσε.

Ακυρώνονται πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη

Παράλληλα, η τουρκική δημόσια αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ακύρωσε σήμερα τις πέντε πτήσεις της με προορισμό την Τεχεράνη που θα αναχωρούσαν από την Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρεται στην εφαρμογή του διεθνούς αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον πίνακα αναχωρήσεων, άλλες πέντε πτήσεις ιρανικών εταιρειών ακυρώθηκαν επίσης και επτά άλλες παραμένουν προγραμματισμένες.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την κατάσταση στο Ιράν, όπου ένα κίνημα διαμαρτυρίας επεκτάθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ κατά τη 12η ημέρα των διαδηλώσεων που γίνονται στη χώρα.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ομάδα Ιρανών ταξιδιωτών ανέφερε ότι βρίσκονταν χθες το βράδυ σε πτήση για την Τεχεράνη όταν το αεροπλάνο τους έκανε αναστροφή «στα μέσα της διαδρομής» για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Radar, αεροπλάνο της τουρκικής εταιρείας Turkish Airlines που βρισκόταν σε πτήση προς το Σιράζ, στο νότιο Ιράν, και ένα της εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus προς τη Μασχάντ, στο ανατολικό Ιράν, έκαναν επίσης αναστροφή στη διάρκεια της νύχτας.

Τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν εκτείνονται σε περίπου 500 χιλιόμετρα και μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν τρία χερσαία σημεία διέλευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.