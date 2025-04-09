Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «το επόμενο σύνορο της Αμερικής στο διάστημα, θα είναι ο πλανήτης Άρης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με την υποστήριξη του ιδρυτή της SpaceX, Ίλον Μασκ, έχει θέσει σαν στόχο της δεύτερης θητείας του να οδηγήσει την Αμερική στη συνέχιση του «πεπρωμένου της στα αστέρια», εκτοξεύοντας αστροναύτες που θα «φυτέψουν» την αμερικανική σημαία στον κόκκινο πλανήτη.

Ωστόσο, ο στόχος αυτός έχει εγείρει πολλά ερωτήματα από τους ειδικούς, όχι μόνο επειδή η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη επιστρέψει στη Σελήνη μετά τις καθυστερήσεις στις αποστολές Artemis II και III της NASA, αλλά και για το πόσο εφικτή θα μπορούσε να είναι μια επιτυχημένη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη, μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια.

Όταν μια ενδεχόμενη τέτοια αποστολή πραγματοποιηθεί, το διαστημόπλοιο θα διανύσει τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από χίλιες φορές την απόσταση της πρώτης αποστολής του Artemis I στη Σελήνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της NASA. Με λίγα λόγια, οι αστροναύτες θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να φτάσουν στον Άρη και περίπου δύο χρόνια για να εκτελέσουν την αποστολή.

Η NASA έχει ήδη προσεδαφίσει ρομπότ στον Άρη, αλλά μόνο 12 από τις 19 προσεδαφίσεις ήταν επιτυχείς. Οι ανθρώπινες αποστολές, σύμφωνα με την υπηρεσία, «εισάγουν νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν». Θα χρειαστούν νέες εξελίξεις στην τεχνολογία πλοήγησης, προηγμένα συστήματα πρόωσης με πυρηνική ενέργεια, φουσκωτά συστήματα προσγείωσης, διαστημικές στολές, εργαστήρια, δορυφόροι και συστήματα επιφανειακής ενέργειας που να μπορούν να αντέξουν τις ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας και πίεσης του Πλανήτη.

Οποιοδήποτε σκάφος θέλει να κατέβει στον πλανήτη, θα πρέπει να προστατεύεται από την υπερθέρμανση, ενώ οι αστροναύτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν «εβδομάδες ή μήνες» καταιγίδων σκόνης (καθώς η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη σκόνη και αποτελείται περίπου κατά 95% από διοξείδιο του άνθρακα), μειωμένη ηλιακή ενέργεια που απαιτείται για την τροφοδοσία των συσκευών τους και απρόβλεπτους ανέμους.

Η προσήλωση του Τραμπ στον Άρη τους τελευταίους μήνες έχει πυροδοτήσει πανικό και αναταραχή στη NASA. Τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis ΙΙ, η οποία είναι σχεδιασμένη για το 2026 και θα είναι η πρώτη δοκιμαστική επανδρωμένη πτήση που θα ταξιδέψει γύρω από το φεγγάρι και πίσω πριν από μια επόμενη αποστολή προσγείωσης στο φεγγάρι, έχουν κληθεί σε ακρόαση από τη Γερουσία την Τετάρτη, σε μια σπάνια εμφάνιση του σώματος αστροναυτών των ΗΠΑ σε μια πολιτική αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα Artemis της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας ξεκίνησε από τον Τραμπ στην πρώτη του προεδρική θητεία ως μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως έδαφος για ενδεχόμενες, πιο μακρινές αποστολές στον Άρη.

Άλλωστε όπως δήλωσε ο 42χρονος δισεκατομμυριούχος διαστημικός πιλότος Τζάρεντ Αϊζάκμαν, υποψήφιος ως νέος διευθυντής της NASA, «θα δώσουμε προτεραιότητα στην αποστολή Αμερικανών αστροναυτών στον Άρη, αλλά η επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη προτού η Κίνα στείλει τους δικούς της αστροναύτες εκεί, είναι μια εθνική επιταγή».

Η ακρόαση της Τετάρτης, η οποία θα προεδρεύεται από τον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, έναν ισχυρό υποστηρικτή των διαστημικών προόδων της NASA, αναμένεται να οδηγήσει σε ταχεία έγκριση του Τζάρεντ Αϊζάκμαν από την ολομέλεια της Γερουσίας ως επικεφαλής της κορυφαίας αεροδιαστημικής υπηρεσίας του πλανήτη, σύμφωνα με το Forbes.

Ταυτόχρονα, οι κυβερνήτες επτά πολιτειών, συμπεριλαμβανομένου του Τέξας - που φιλοξενεί το κολοσσιαίο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον - και της Φλόριντα - που κατέχει το περίφημο συγκρότημα εκτόξευσης του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι - έστειλαν πρόσφατα μια επείγουσα έκκληση στον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, καλώντας τον να επισπεύσει τον διορισμό του Τζάρεντ Αϊζάκμαν, ως διαχειριστή της NASA.

O 42χρονος δισεκατομμυριούχος διαστημικός πιλότος Τζάρεντ Αϊζάκμαν

Η NASA έχει δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμά της για το φεγγάρι και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δεκάδες ιδιωτικές εταιρείες - συμπεριλαμβανομένης της SpaceX του Μασκ - ο οποίος επίσης έχει στρέψει το βλέμμα τους σε μια μελλοντική σεληνιακή αγορά.

Αλλά στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει φανερά δώσει προτεραιότητα σε προγράμματα για τον Άρη στα δημόσια σχόλιά του, και ο Μασκ, ο οποίος ξόδεψε 250 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της προεδρικής εκστρατείας του αμερικανού προέδρου, θεωρεί το φεγγάρι ως «απόσπαση της προσοχής» από τον τελικό του στόχο να στείλει πληρώματα στον Κόκκινο Πλανήτη.

Ο Τζάρεντ Αϊζάκμαν έχει υποστηρίξει ότι τα καθυστερημένα και υπερπροϋπολογιστικά προγράμματα της NASA είναι «αποθαρρυντικά», γιατί «οι άνθρωποι κοιτάζουν ψηλά στα αστέρια και αναρωτιούνται τι υπάρχει εκεί έξω, και θέλουν να ξέρουν σήμερα, όχι δεκαετίες αργότερα».

Πηγή: skai.gr

