Με διαφωνίες πριν καν διεξαχθούν τις συζητήσεις, ξεκίνησε το «επικοινωνιακό παιχνίδι» ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, ενόψει των πρώτων συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη διέψευσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για «άμεσες διαπραγματεύσεις», υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι «έμμεσες», επισημαίνοντας ωστόσο, ότι «αυτό που μετράει είναι οι προθέσεις των συνομιλητών» και όχι το σχήμα.

Ο Τραμπ, πιστός στην τακτική του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, «το Ιράν θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο».

Ήδη, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν συσσωρευτεί ισχυρότατες στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στις συνομιλίες θα είναι ο Στιβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ο οποίος διαδραματίζει βασικό ρόλο στις συνομιλίες με τη Ρωσία για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Από την πλευρά του Ιράν, επικεφαλής θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών, Abbas Araghchi.

