Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, με τη συμμετοχή μελών του υπουργικού συμβουλίου και στελεχών της βιομηχανίας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισπράττουν ήδη 2 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα από δασμούς, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Είχαμε συνομιλίες με πολλές, πολλές χώρες» που επιθυμούν να διαπραγματευτούν για τους δασμούς, είπε ο αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν είναι ανάγκη οι διαπραγματεύσεις να γίνουν άμεσα, καθώς, όπως είπε «οι δασμοί ισχύουν και τα χρήματα εισρέουν σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί».

Η ημερήσια κατάσταση καταθέσεων και αναλήψεων του Υπουργείου Οικονομικών από τον γενικό λογαριασμό του, τον κύριο λογαριασμό λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δείχνει ότι οι καταθέσεις «Τελωνεία και ειδικοί φόροι κατανάλωσης» ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το Reuters.



Για ολόκληρο τον μήνα Φεβρουάριο, τον τελευταίο διαθέσιμο πλήρη μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε περίπου 7,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε τελωνειακούς δασμούς. Η μηνιαία κατάσταση προϋπολογισμού για τον Μάρτιο θα δημοσιευτεί την Πέμπτη, η οποία θα δείχνει τα τελευταία μηνιαία στοιχεία.

