Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πρόσφερε τη θέση του επικεφαλής του Γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας στον αρχηγό των στρατιωτικών πληροφοριών, Κίριλο Μπουντάνοφ.



«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα ασφάλειας, στην ανάπτυξη των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας, καθώς και στη διπλωματική οδό των διαπραγματεύσεων, και το Γραφείο του Προέδρου θα εξυπηρετήσει πρωτίστως την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων του κράτους μας», δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα στη σκιά του πολέμου.

Ο Μπουντάνοφ διαδέχεται τον Αντρίι Γέρμακ, και γίνεται έτσι ο λεγόμενος «δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος» στην Ουκρανία.

Η παραίτηση του Γέρμακ (στις 28 Νοεμβρίου) και η αντικατάστασή του από τον Μπουντάνοφ συνδέονται άμεσα με ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς στην ιστορία της Ουκρανίας, γνωστό ως Επιχείρηση «Μίδας» (Operation Midas).

Αν και ο ίδιος ο Γέρμακ δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα με ποινική δίωξη, η πίεση που δέχθηκε ήταν ασφυκτική.

Ο 40χρονος Μπουντάνοφ υπηρετεί ήδη ως επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας από τον Αύγουστο του 2020. Διετέλεσε προηγουμένως αναπληρωτής διευθυντής ενός από τα τμήματα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ουκρανίας. Κατέχει τον βαθμό του υποστράτηγου.[5]

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.