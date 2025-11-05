Οι βρετανικές αρχές κατάσχεσαν σπάνια οστά δεινοσαύρων αξίας εκατομμυρίων λιρών, καθώς και εννέα διαμερίσματα στο Λονδίνο και μια συλλογή με κινεζική τέχνη, από έναν επιχειρηματία που έχει έδρα τη Σιγκαπούρη, σε μια υπόθεση ανάκτησης φερόμενων εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας προχώρησε στην κατάσχεση απολιθωμένων σκελετών δύο Αλλοσαύρων και ενός Στεγόσαυρου έπειτα από διακανονισμό που σύναψε την Τετάρτη με τον Σου Μπινγκχάι και την εταιρεία του, Su Empire Limited, βάσει του νόμου περί εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο νόμος επιτρέπει στις βρετανικές αρχές να ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί παράνομα, ακόμη και χωρίς ποινική καταδίκη.

Οι τεράστιοι σκελετοί δεινοσαύρων της Ιουρασικής περιόδου, ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία πέρυσι από τον οίκο Christie's έναντι 12,4 εκατ. λιρών (16,1 εκατομμύρια δολάρια). Ο οίκος δημοπρασιών δημοσίευσε τότε φωτογραφίες τους, οι οποίες μοιάζουν με έκθεση από μουσείο φυσικής ιστορίας.

Τα 11 κινεζικά έργα τέχνης που ανακτήθηκαν είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία το 2022 για πάνω από 400.000 λίρες.

Το ένα τέταρτο των εσόδων από την πώληση των ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ορίσει η Σου, σύμφωνα με δικαστική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

