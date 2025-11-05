Η Γερμανία πληρώνει Αφγανούς για να μην μετεγκατασταθούν στη χώρα

Η Γερμανία προσφέρει μετρητά σε Αφγανούς υπηκόους που έχουν εγκλωβιστεί στο Πακιστάν, εάν εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να εισέλθουν στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στο πλαίσιο ενός προγράμματος επανεγκατάστασης, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας της κυβέρνησης του συντηρητικού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να δείξει ότι αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί πολλούς Γερμανούς ψηφοφόρους σε μια εποχή που το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται στην κορυφή πολλών δημοσκοπήσεων.

Περίπου 2.000 Αφγανοί που είχαν λάβει έγκριση για μετεγκατάσταση στη Γερμανία στο πλαίσιο ενός προγράμματος για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν ή που είχαν εργαστεί με τις γερμανικές δυνάμεις έχουν εγκλωβιστεί στο Πακιστάν εδώ και μήνες, αφότου το Βερολίνο πάγωσε το πρόγραμμα, που είχε θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, για τον περιορισμό της μετανάστευσης.

Άτομα με δεσμευτική άδεια εισόδου στη Γερμανία θα επιτρέπεται να εισέλθουν, αφότου περάσουν τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, δήλωσε ο Ντόμπριντ, ενώ σε άλλα δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος είπε, χωρίς να δώσει αριθμούς.

«Είναι λογικό ότι αν υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία πιθανότητα να γίνουν δεκτοί στη Γερμανία, τους προσφέρουμε κάποια προοπτική και αυτό συνδέεται με την υποβολή οικονομικής προσφοράς για εθελοντική επιστροφή στο Αφγανιστάν ή σε άλλη τρίτη χώρα», δήλωσε ο Ντόμπριντ.

«Αυτές οι προσφορές έχουν γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες», είπε χωρίς να αναφερθεί στο ποσό που θα τους δοθεί ή σε πόσα άτομα είχε γίνει η προσφορά.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι πληρωμές ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, με μια πρώτη δόση να είναι διαθέσιμη στο Πακιστάν και περισσότερες κατά την άφιξη στο Αφγανιστάν ή σε τρίτη χώρα.

