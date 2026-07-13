Τραγωδία στην Πάφο: 3χρονος γλίστρησε από τα χέρια του πατέρα και έπεσε από τον 4ο όροφο

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάφο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, όταν ένα 3χρονο αγοράκι από τη Βρετανία σκοτώθηκε αφού έπεσε από τον 4ο όροφο.
Σύμφωνα με το sigmalive, ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού είχαν βγει από τα δωμάτιά τους και κατευθύνονταν προς το ασανσέρ, προκειμένου να μεταβούν για δείπνο.
Ενώ ανέμεναν την άφιξη του ασανσέρ στον τέταρτο όροφο, ο πατέρας κρατούσε στην αγκαλιά του το παιδί και έπαιζε μαζί του. Δίπλα από το σημείο όπου βρίσκονταν, υπήρχε διπλό παράθυρο, μήκους περίπου 2,5 έως 3 μέτρων και ύψους περίπου 1,20 μέτρου. Το παιδί φέρεται να γλίστρησε από την αγκαλιά του πατέρα και να βρέθηκε στο κενό.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας φαίνεται να μην είχε αντιληφθεί πως το ένα από τα δύο τμήματα του παραθύρου ήταν ανοικτό.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν με ακρίβεια όλες οι συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ο πατέρας συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.
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