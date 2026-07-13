Το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για το Στενό του Ορμούζ, αλλά η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν έχει εμποδίσει τις προσπάθειες, υποστήριξε τη τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν άμεση ευθύνη για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους από την πρώτη κιόλας μέρα· προσπαθούν να παρακάμψουν την ασφαλή διαδρομή που είχε συντονιστεί με το Ιράν» επέμεινε ο Μπαγκάι.

Το Ιράν έχει εισέλθει «σε κάθε διαπραγμάτευση με σχολαστικότητα και σοβαρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις ανησυχίες του ιρανικού έθνους», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. «Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, ενήργησε με καλή πίστη και σοβαρότητα στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών του», δήλωσε ο Μπαγκάι σε δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ήταν ποτέ η πρώτη που παραβίασε τις δεσμεύσεις της».

«Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν επίσης θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει» διεμήνυσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν το πρωί της Δευτέρας, μετά από μια ιρανική επίθεση σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο Στενό του Ορμούζ, με έναν ναυτικό αγνοούμενο. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με περαιτέρω επιθέσεις σε χώρες της περιοχής.

«Ο Αζραήλ (ο Άγγελος του Θανάτου) είναι δίκαιος. Για ένα τέτοιο άτομο, του οποίου ολόκληρη η κληρονομιά της ζωής ήταν κακία και υποστήριξη στην επιθετικότητα, τίποτα άλλο παρά ένα σκοτεινό ιστορικό δεν θα μείνει στο μυαλό των ανθρώπων.

Ο θάνατος αυτού του θερμοκέφαλου και φαρμακόγλωσσου γερουσιαστή σίγουρα δεν θα κάνει την καρδιά κανενός ελεύθερου ανθρώπου να θρηνήσει».

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Πηγή: skai.gr

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