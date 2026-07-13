Δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 25 ετών, συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών-Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 20χρονος φέρεται να περιφερόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχοντας στην κατοχή του πυροβόλο όπλο, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους θαμώνες και στους υπευθύνους του καταστήματος.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε, με σκοπό να δυσχεράνει τη δίωξη του 20χρονου.

Το πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, μαζί με τον γεμιστήρα του και δύο φυσίγγια.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρχανών-Αστερουσίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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