Το καλοκαίρι θεωρείται παραδοσιακά η λιγότερο κατάλληλη περίοδος για την αγορά ενός νέου iPhone, καθώς η Apple παρουσιάζει κάθε φθινόπωρο τη νέα γενιά των συσκευών της. Ωστόσο, φέτος η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, καθώς η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης και οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές των επόμενων μοντέλων.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, τα επερχόμενα iPhone Pro αναμένεται να είναι ακριβότερα, ενώ τα βασικά μοντέλα ενδέχεται να μην ανανεωθούν πριν από το 2027. Η Apple έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών σε προϊόντα όπως τα MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Neo, καθώς και στα iPad Air και iPad Pro, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι αντίστοιχες αυξήσεις θα ακολουθήσουν και στα κορυφαία smartphones της.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι όσοι σκέφτονται να αγοράσουν iPhone θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τις επιλογές τους.

Ο Φρανσίσκο Χερόνιμο, αντιπρόεδρος της IDC, εκτιμά ότι η Apple ενδέχεται να μεταθέσει την κυκλοφορία της επόμενης γενιάς του βασικού iPhone και της ιδιαίτερα λεπτής έκδοσης Air για την άνοιξη του επόμενου έτους, με πιθανή αύξηση τιμής κατά περίπου 100 δολάρια.

Παράλληλα, ο Λεξουάν Τσιου, ερευνητής της Omdia, θεωρεί ότι η σταδιακή κυκλοφορία των μοντέλων θα επιτρέψει στην Apple να κατανείμει καλύτερα την παραγωγή και τις ανάγκες σε τσιπ μνήμης μέσα στη χρονιά.

Ακόμη και όσοι περιμένουν την έλευση της νέας σειράς, ενδέχεται να μην επωφεληθούν από μειώσεις τιμών στα σημερινά μοντέλα. Ο Μπομπ Ο' Μπράιαν της Counterpoint Research εκτιμά ότι το iPhone 17 θα συνεχίσει να διατίθεται στην αρχική τιμή των 799 δολαρίων ακόμη και μετά την κυκλοφορία του iPhone 18.

Τα μοντέλα που αξίζει να περιμένετε

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι η φετινή παρουσίαση της Apple θα επικεντρωθεί κυρίως στα νέα iPhone Pro και στο πρώτο αναδιπλούμενο (foldable) iPhone.

Το νέο iPhone 18 Pro εκτιμάται ότι θα κοστίζει περίπου 200 δολάρια περισσότερο από το προηγούμενο μοντέλο, ενώ το αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να φτάσει περίπου τα 2.500 δολάρια. Η συσκευή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα διαθέτει εξωτερική οθόνη και θα ανοίγει σαν βιβλίο, ακολουθώντας τη φιλοσοφία των αναδιπλούμενων μοντέλων της Samsung και της Google.

Για όσους επιθυμούν τις προηγμένες δυνατότητες κάμερας και αυτονομίας των εκδόσεων Pro χωρίς να πληρώσουν τις νέες αυξήσεις, οι ειδικοί προτείνουν την αγορά ανακατασκευασμένων (refurbished) μοντέλων iPhone 15 Pro ή iPhone 16 Pro.

Τι ισχύει για τα υπόλοιπα προϊόντα της Apple

Το φθινόπωρο αποτελεί επίσης την περίοδο κατά την οποία η Apple παρουσιάζει συνήθως νέες εκδόσεις του Apple Watch, αλλά και αναβαθμίσεις σε iPad και Mac.

AirPods: Οι αναλυτές θεωρούν ότι όλα τα διαθέσιμα μοντέλα μπορούν να αγοραστούν χωρίς επιφύλαξη, καθώς δεν αναμένονται νέες εκδόσεις μέσα στο 2026.

Apple Watch: Αντίθετα, συνιστούν αναμονή. Τα νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 αναμένονται σύντομα και, παρότι δεν θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό, θα διαθέτουν νέο επεξεργαστή, καλύτερη αυτονομία και περισσότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

iPad: Οι εκδόσεις iPad Pro θεωρούνται ασφαλής αγορά, καθώς ανανεώθηκαν πρόσφατα με τον επεξεργαστή M5. Για τα υπόλοιπα μοντέλα, όμως, προτείνεται υπομονή, καθώς μέσα στη χρονιά ενδέχεται να παρουσιαστεί νέο iPad mini με οθόνη OLED.

Mac: Οι φορητοί υπολογιστές MacBook Air και MacBook Neo μπορούν να αγοραστούν χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό, αφού ανανεώθηκαν πρόσφατα. Αντίθετα, όσοι ενδιαφέρονται για επιτραπέζιους υπολογιστές, όπως οι Mac Studio, Mac mini και iMac, καλό είναι να περιμένουν, καθώς τα συγκεκριμένα μοντέλα αναμένεται να αναβαθμιστούν.

HomePod: Καλύτερα να περιμένετε

Οι αναλυτές συμβουλεύουν τους καταναλωτές να μην προχωρήσουν προς το παρόν στην αγορά HomePod. Τα υπάρχοντα μοντέλα έχουν αρκετά χρόνια στην αγορά και εκτιμάται ότι η Apple θα παρουσιάσει νέα έκδοση συμβατή με τη σημαντικά αναβαθμισμένη Siri, η οποία θα αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι δεν είναι βέβαιο ότι το νέο HomePod θα παρουσιαστεί το φετινό φθινόπωρο, οι ειδικοί θεωρούν πως αξίζει η αναμονή για μια συσκευή που θα αξιοποιεί πλήρως τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής βοηθού της Apple.



Πηγή: skai.gr

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