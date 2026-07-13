Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμάρα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, τονίζοντας ωστόσο ότι προϋπόθεση είναι ο πρώην πρωθυπουργός να μην θέλει άλλον πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αλλά εάν ο όρος είναι "με άλλον πρωθυπουργό", αυτό δεν μπορεί να γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Αλέξη Τσίπρα, στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σημείωσε ότι με τον κ. Ανδρουλάκη θα μπορούσαν να συνεργαστούν, αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο μετά τα άρθρο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ενώ απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο λόγω μεγάλων ιδεολογικών διαφορών. Τέλος, αναφερόμενος στην κόντρα με τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έκανε τον Κινέζο ή κατά το κοινώς λεγόμενο την πάπια, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα».

«Τον είπα κλέφτη τον Τσίπρα, δεν μου κάνει μήνυση»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη κόντρα του με τον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των ποινικών κωδίκων, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Τον είπα "κλέφτη", δεν μου κάνει μήνυση, το καταλάβατε όλοι, πάμε παρακάτω. Πιστεύω θα συνέλθει, θα σταματήσει… δεν μου έστειλε λουλούδια».

Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αναφερθεί, όπως είπε, στους λόγους για τους οποίους κράτησε ανοιχτή τη Βουλή και ψήφισε τους νέους ποινικούς κώδικες. «Ο Τσίπρας μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε μια φορά για ποιο λόγο κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και ψήφισε τους νέους ποινικούς κώδικες. Θα το κάνει τώρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης, στην οποία τα δύο πρώτα κόμματα εμφανίζονται να είναι η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε:

«Ο κ. Τσίπρας όταν έχασε το ’23 συνειδητοποίησε εκείνο το βράδυ ότι, αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός θα καταστραφεί πολιτικά και ξεκίνησε ένα σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ. Προς το παρόν αυτό το σχέδιο του βγαίνει. Τα ποσοστά που μαζεύει τώρα είναι τα ποσοστά που πήρε στις εκλογές του ’23, δεν έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό».

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί εάν τα δημοσκοπικά ποσοστά αποδειχθούν αντίστοιχα με τα εκλογικά αποτελέσματα, απάντησε:

«Θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, το Σύνταγμα λέει κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση, δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύεται η Βουλή. Εκλογές έως ότου υπάρξει κυβέρνηση, αυτό που λέει το Σύνταγμα».

Συνεργασία με Νίκο Ανδρουλάκη

Ο υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.«Με τον κ. Ανδρουλάκη βεβαίως θα μπορούσε να γίνει, αλλά πήγε και ψήφισε στο συνέδριό του αυτό το βλακώδες άρθρο ότι δεν μπορεί να κάνει συγκυβέρνηση μαζί μας, άρα πώς;», ανέφερε.

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι προτιμά τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, ωστόσο σημείωσε πως εφόσον αυτό επιλέξει ο ελληνικός λαός, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας.

«Εγώ γενικά πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Εάν ο λαός μας διατάξει και πει "θέλω κυβέρνηση συνεργασίας", εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας», είπε.

Πηγή: skai.gr

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