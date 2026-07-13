Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Καπελίτσα

Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε σε 20 λεπτά η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καπελίτσας, στα Τρόπαια Γορτυνίας που εκδηλώθηκε σήμερα (13 Ιουλίου 2026) περίπου στις 12:00.

Η φωτιά ήταν μακριά από οικίες ή υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Γορτυνίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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