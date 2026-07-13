Πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν: Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν επιθετικά θαλάσσια drones σε πλήγματα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν σε μια νέα φάση του πολέμου με το Ιράν, καθώς ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά μη επανδρωμένα επιθετικά θαλάσσια σκάφη σε επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

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Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι νέες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου και είχαν στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «δεκάδες στόχους» σε διαφορετικές περιοχές, χρησιμοποιώντας μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, εναέρια drones καμικάζι και για πρώτη φορά θαλάσσια drones μίας κατεύθυνσης επίθεσης.

Νέα εποχή στον ναυτικό πόλεμο

Η χρήση των συγκεκριμένων συστημάτων θεωρείται σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική τακτική των ΗΠΑ.

Τα one-way attack sea drones είναι μικρά μη επανδρωμένα σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτικό φορτίο και να κατευθύνονται αυτόνομα προς έναν στόχο, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «θαλάσσιοι πύραυλοι».

Η ανάπτυξή τους επιτρέπει στις αμερικανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές χωρίς να θέτουν άμεσα σε κίνδυνο προσωπικό ή μεγάλα πολεμικά πλοία.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου τα drones έχουν μεταμορφώσει τη σύγχρονη πολεμική τέχνη, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, καθώς φθηνά μη επανδρωμένα συστήματα μπορούν πλέον να απειλήσουν πολύ ακριβότερες στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Οι στόχοι των αμερικανικών πληγμάτων

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι τελευταίες επιχειρήσεις στόχευσαν:

συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, παράκτια ραντάρ, εγκαταστάσεις πυραύλων, υποδομές drones και μικρά σκάφη που συνδέονται με τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και στις προσπάθειες περιορισμού της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση έχει επικεντρωθεί στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικό πέρασμα ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό.

Οι τελευταίες ανταλλαγές πυρών περιλαμβάνουν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην περιοχή.

Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έχει ως στόχο να αποκαταστήσει την ελευθερία ναυσιπλοΐας, ενώ η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι κλιμακώνει τη σύγκρουση και παραβιάζει την κυριαρχία της.

Γιατί έχει σημασία η πρώτη χρήση θαλάσσιων drones από τις ΗΠΑ

Η πρώτη χρήση τέτοιων συστημάτων από τις ΗΠΑ αποτελεί μήνυμα ότι ο αμερικανικός στρατός επενδύει πλέον περισσότερο σε φθηνότερα, αυτόνομα όπλα μαζικής χρήσης.

Τα θαλάσσια drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: επιθέσεις κορεσμού εναντίον ναυτικών δυνάμεων, επιχειρήσεις σε ρηχά ύδατα, προστασία μεγάλων πολεμικών πλοίων, επιθέσεις σε παράκτιες εγκαταστάσεις.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ο πόλεμος στη θάλασσα αλλάζει, με τα μη επανδρωμένα συστήματα να αποκτούν ρόλο αντίστοιχο με αυτόν που έχουν ήδη αποκτήσει τα drones στον αέρα και στο έδαφος.



Πηγή: skai.gr

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