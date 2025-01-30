Ο Σαλουάν Μομίκα, ο Ιρακινός πρόσφυγας που είχε κάψει και βεβηλώσει το κοράνι προκαλώντας διαδηλώσεις οργής στον μουσουλμανικό κόσμο το 2023, σκοτώθηκε από πυρά σε προάστιο της Στοκχόλμης, όπως μετέδωσαν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Δικαστήριο της Στοκχόλμης επρόκειτο να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του για τον Σαλουάν Μομίκα, ο οποίος δικαζόταν με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους. Σήμερα ανακοίνωσε ότι θα αναβάλει την έκδοση απόφασης «διότι ένας εκ των κατηγορουμένων απεβίωσε».

Η αστυνομία εξηγεί σε ανακοίνωσή της ότι εκλήθη για πυροβολισμούς το βράδυ της Τετάρτης σε κτίριο προαστίου της Στοκχόλμης όπου ζούσε ο χριστιανός ως προς το θρήσκευμα Ιρακινός.

Φθάνοντας στο σημείο η αστυνομία βρήκε «έναν άνδρα τραυματισμένο από σφαίρες και τον μετέφερε στο νοσοκομείο», όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Διεξάγεται έρευνα για φόνο.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, ο Μομίκα βρισκόταν σε ανοικτή γραμμή σε κοινωνικά δίκτυα και η δολοφονία του είναι πιθανόν να έχει βιντεοσκοπηθεί.

Τον Αύγουστο ο Μομίκα μαζί με τον Σαλουάν Ναζέμ που τον συνόδευε στις ενέργειές του οδηγήθηκαν σε δίκη «για υποκίνηση κατά εθνοτικής ομάδας» επί τέσσερις φορές το 2023.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες βεβήλωσαν το κοράνι και καίγοντάς το, κάνοντας παράλληλα προσβλητικά σχόλια για τους μουσουλμάνους, σε μία περίπτωση έξω από μουσουλμανικό τέμενος της Στοκχόλμης.

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Σουηδία και πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής επιδεινώθηκαν το καλοκαίρι του 2023 εξαιτίας των ενεργειών των δύο ανδρών.

Τον Ιούλιο 2023, ιρακινοί διαδηλωτές επέδραμαν δύο φορές κατά της σουηδικής πρεσβείας στη Βαγδάτη. Στο δεύτερο περιστατικό προκάλεσαν πυρκαγιά στο εσωτερικό της πρεσβείας.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η σουηδική υπηρεσία Πληροφοριών Sapo αναβάθμισε το επίπεδο της απειλής στη 4η βαθμίδα της 5βαθμης κλίμακας, αφού οι δημόσιες εκδηλώσεις για την πυρπόληση του κορανίου είχαν μετατρέψει την Σουηδία σε στόχο.

Η σουηδική κυβέρνηση καταδίκασε τις ενέργειες βεβήλωσης του κορανίου υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι προστατεύεται από το Σύνταγμα.

Τον Οκτώβριο 2023, σουηδικό δικαστήριο έκρινε κατηγορούμενο ένοχο για υποκίνηση εθνοτικής βίας με την πυρπόληση του κορανίου του 2020. Ήταν η πρώτη καταδικαστική απόφαση αυτού του είδους στη Σουηδία.

Κατά το παρελθόν, η σουηδική δικαιοσύνη έκρινε ότι αυτού του είδους η ενέργεια προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης, αλλά πλέον μπορεί να θεωρηθεί «υποκίνηση κατά εθνοτικής ομάδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

