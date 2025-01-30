American Airlines: Οι δύο μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ

Η πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία που εξελίσσεται από την νύχτα στην Ουάσινγκτον – όπου επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβάτες συγκρούστηκε στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και έπεσε στον ποταμό Πότομακ – δεν είναι η πρώτη που συγκλονίζει την Αμερική.

Για την American Airlines είναι το δεύτερο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα μέσα σε 24 χρόνια και το τρίτο, μετά την μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία της Αμερικής, το 2979.

Το 2001, η πτήση 587 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή του Μπελ Χάρμπορ της Νέας Υόρκης, λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο John F. Kennedy. Και οι 260 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν.

Εκτός από τους 251 επιβάτες και τα 9 μέλη πληρώματος που επέβαιναν στο μοιραίο Airbus A300, από την συντριβή σκοτώθηκαν και πέντε άτομα στο έδαφος.

Το δυστύχημα συνέβη στις 12 Νοεμβρίου 2001, 2 μήνες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στον έναν πύργο πάλι με αεροπλάνο της American Airlines και στον δεύτερο με αεροσκάφος της United Airlines.

Αυτό ήταν το δεύτερο πιο θανατηφόρο αεροπορικό ατύχημα που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη συντριβή της πτήσης 191 της American Airlines το 1979, στο αεροδρόμιο του Σικάγο, με 273 νεκρούς.

Το αεροσκάφος McDonnell Douglas DC-10 συνετρίβη από ύψος 1.400 μέτρων αμέσως μετά την απογείωση από το διεθνές αεροδρόμιο O'Hare, όταν ο αριστερός κινητήρας του αποκολλήθηκε από το φτερό.

Και οι 271 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν ακαριαία κατά την πρόσκρουση, μαζί με δύο άτομα στο έδαφος.

Άλλα αεροπορικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ

19 Ιουλίου 1989: Πτήση της United Airlines παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα και συνετρίβη ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Sioux City της Αϊόβα, σκοτώνοντας 110 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος.

8 Σεπτεμβρίου 1994: Πτήση της USAir συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Πίτσμπουργκ. Σκοτώθηκαν 127 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος.

17 Ιουλίου 1996: Πτήση της ΤWA (Trans World Airlines) συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στο East Moriches της Νέας Υόρκης, καθοδόν προς το Παρίσι. Και οι 230 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Τα συντρίμμια του Boeing σκορπίστηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό ενώ ως πιο πιθανή αιτία για το δυστύχημα θεωρήθηκε το βραχυκύκλωμα.

Θεωρείται το τρίτο πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία των ΗΠΑ και από τις μεγαλύτερες αεροπορικές τραγωδίες παγκοσμίως.

11 Σεπτεμβρίου 2001: Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς 19 αεροπειρατές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τον έλεγχο τεσσάρων αεροσκαφών, στέλνοντας δύο από τα αεροπλάνα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης, ένα τρίτο στο Πεντάγωνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια και το τέταρτο σε χωράφι στη δυτική Πενσυλβάνια. Παραμένει η πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.