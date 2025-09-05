Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Λεωφορείο έπεσε από γκρεμό ύψους 300 μέτρων

Τραγωδία στη Σρι Λάνκα. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα γεμάτο με επιβάτες τουριστικό λεωφορείο έπεσε σχεδόν 300 μέτρα από έναν ορεινό δρόμο.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα πριν πέσει στο κενό.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης κοντά στην πόλη Γουελαγουάγια στην ορεινή περιοχή Έλα, η οποία βρίσκεται 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0 — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) September 5, 2025

Δεκαέξι άλλοι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, τραυματίστηκαν, αλλά κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η ομάδα αποτελούνταν από ντόπιους τουρίστες που επισκέπτονταν πόλεις με καταπράσινες φυτείες τσαγιού στην περιοχή.

Ένας επιζών αποκάλυψε ότι ο οδηγός του λεωφορείου κατόρθωσε να προειδοποιήσει τους επιβάτες του για την επικείμενη πτώση λίγο πριν το λεωφορείο πέσει στο κενό.

Πιστεύεται ότι το σύστημα φρένων του λεωφορείου είχε χαλάσει αφού χτύπησε ένα όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Φρέντρικ Γούτλερ, ανακοίνωσε ότι μια προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε ότι ο οδηγός πιθανότατα ταξίδευε με μεγάλη ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

