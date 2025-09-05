Βρετανία: Πιο δημοφιλές από ποτέ, το Reform UK πραγματοποιεί το ετήσιο συνέδριό του

Το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ξεκινάει σήμερα το ετήσιο συνέδριό του, με τον υπέρμαχο του Brexit να ελπίζει ότι θα καταδείξει την αυξανόμενη δημοτικότητα του κόμματός του και την επιρροή που ασκεί στην πολιτική ζωή της Βρετανίας, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις του δίνουν διψήφιο προβάδισμα έναντι των Εργατικών.

Το διήμερο συνέδριο του Reform UK θα πραγματοποιηθεί στο Μπέρμιγχαμ, με κεντρικό σύνθημα «Το επόμενο βήμα». Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναμένεται να λάβουν μέρος σε αυτή την εκδήλωση, η οποία, σύμφωνα με τον Φάρατζ, δείχνει ότι το κόμμα «προχωρά και ότι ο ουρανός είναι το όριο», καθώς εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει την εξουσία στις βουλευτικές εκλογές του 2029.

Το Reform UK διαθέτει μόλις 4 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων, σε σύνολο 650, αλλά η δημοτικότητά του δεν σταματά να αυξάνεται μετά τις πιο πρόσφατες εκλογές, τον Ιούλιο του 2024.

Εδώ και μήνες οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα πρώτο στην προτίμηση των ψηφοφόρων, μπροστά από τους Συντηρητικούς και τους Εργατικούς.

Τα μέλη του Reform UK είναι πλέον σχεδόν 240.000, έναντι 80.000 πριν έναν χρόνο, ενώ τουλάχιστον 10 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος έχουν μεταπηδήσει σε αυτό.

Η Ναντίν Ντόρις, πρώην υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον από το 2021 ως το 2022, εντάχθηκε χθες, Πέμπτη, στο Reform UK, εκτιμώντας ότι «το Συντηρητικό κόμμα έχει πεθάνει».

Παράλληλα η κυβέρνηση των Εργατικών έχει αναγκαστεί να σκληρύνει τη στάση της αναφορικά με τη μεταναστευτική πολιτική, λόγω της πίεσης του Reform UK.

«Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στο επόμενο στάδιο ως κόμμα», δηλώνει ο Φάρατζ στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Μετανάστευση

Ο 61χρονος επικεφαλής του κόμματος θα εκφωνήσει την ομιλία του σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδας, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη- αστραπή που πραγματοποίησε στην Ουάσινγκτον.

Εκεί μίλησε ενώπιον του Κογκρέσου για την ελευθερία της έκφρασης και κάλεσε τους Αμερικανούς πολιτικούς να πείσουν τις βρετανικές αρχές να σταματήσουν τη βορειοκορεάτικου τύπου, όπως τη χαρακτήρισε, λογοκρισία.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, τον οποίο δήλωσε ότι «πάντα υποστήριζε».

Στα τέλη Αυγούστου το Reform UK πραγματοποίησε μεγάλη συνέντευξη Τύπου για τη μετανάστευση, το βασικό θέμα στο οποίο επικεντρώνεται. Εμφανώς εμπνευσμένος από τον Τραμπ, ο Φάρατζ δεσμεύθηκε να απελάσει έως 600.000 μετανάστες σε διάστημα πέντε ετών, εφόσον εκλεγεί.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν στην Αγγλία πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών έξω από ξενοδοχεία όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τον Φάρατζ, που καλούσε τους Βρετανούς να διαδηλώσουν, ότι υποδαυλίζει την ένταση. Η παράτυπη μετανάστευση, «με την αυξανόμενη οργή» που προκαλεί, αποτελεί «πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη», απάντησε εκείνος.

Μπορεί ο Φάρατζ να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας; Ίσως. Έχει ήδη καταφέρει να πείσει μεγάλο αριθμό πρώην ψηφοφόρων των Συντηρητικών, όπως η Σόφι Πρέστον- Χολ, ιδιοκτήτρια μιας μικρής επιχείρησης, η οποία έγινε πρόσφατα μέλος του Reform UK.

Για αυτή την 52χρονη γυναίκα είναι «100%» βέβαιο ότι ο Φάρατζ θα είναι ο επόμενος ηγέτης της Βρετανίας. «Είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τη θέση (…) Ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε», δήλωσε.

ΕΜ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

