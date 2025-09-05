Ισραήλ: «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για μεταφορά στρατού στη Δυτική Όχθη

Νέο μέτωπο ανοίγει το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ενέκρινε την Πέμπτη ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» που επιτρέπει τη μεταφορά δυνάμεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από άλλα μέτωπα για το ενδεχόμενο παλαιστινιακών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ισραηλινό Channel 14, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για τη Δυτική Όχθη καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατζ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δίκτυο, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ θεωρούν τον Σεπτέμβριο «ευαίσθητη περίοδο», καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Εγιάλ Ζαμίρ ενέκρινε το σχέδιο, το οποίο ορίζει «πάγωμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και μετακίνηση δυνάμεων στη Δυτική Όχθη σε περίπτωση επιθέσεων για την ανάκτηση του ελέγχου της κατάστασης εκεί», ανέφεραν οι πηγές.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή το Υπουργείο Άμυνας για το ρεπορτάζ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, στην οποία κυριαρχεί η ακροδεξιά, σχεδιάζει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη σε απάντηση στην αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης από ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και του Βελγίου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Τετάρτη, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να προσαρτήσει το 82% της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης για να αποτρέψει την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, θεωρεί τους ισραηλινούς εποικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη επέκταση των εποικισμών απειλεί τη βιωσιμότητα μιας λύσης δύο κρατών, ενός πλαισίου που θεωρείται κλειδί για την επίλυση της χρόνιας ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Σε συμβουλευτική γνωμοδότηση τον περασμένο Ιούλιο, το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και ζήτησε την εκκένωση όλων των εποικισμών στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πηγή: skai.gr

