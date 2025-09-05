Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί: Πολιτικός «survivor» και πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί περιμένει στη γωνία εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα, ίσως ήρθε επιτέλους η στιγμή του. Με τον Γάλλο πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να αναμένεται να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης τη Δευτέρα και να αναγκαστεί σε παραίτηση, ο υπουργός των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στο προσκήνιο ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους για την αντικατάστασή του, σύμφωνα με το Politico.

Ο 39χρονος πολιτικός είναι ο μόνος υπουργός που παρέμεινε στην κυβέρνηση από την πρώτη εκλογή του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το 2017, επιβιώνοντας από αμέτρητους ανασχηματισμούς και πρόωρες εκλογές.

«Είχε μεγάλη επιτυχία στον κόσμο του Μακρόν», δήλωσε ένας αξιωματούχος του κοινοβουλίου ο οποίος, όπως και άλλοι στο δημοσίευμα του Politico, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, χαρακτηρίζοντάς τον ως «survivor».

Τα τελευταία επτά χρόνια, ο Λεκορνί έχει εδραιώσει τη φήμη του ως πιστός σύμμαχος του Μακρόν, καλλιεργώντας ένα πολιτικό προφίλ που ταιριάζει καλά με αυτό του προέδρου, ιδίως όσον αφορά την ενασχόλησή του με την τοπική πολιτική. Παράλληλα με το κυβερνητικό του ρόλο, ο Λεκορνί είναι σύμβουλος στην περιοχή καταγωγής του, τη Νορμανδία, όπου περνά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα.

Ο υπουργός διατηρεί χαμηλό προφίλ στη δημόσια ζωή, αποκαλύπτοντας ελάχιστα στοιχεία για την προσωπική του ζωή και διατηρώντας μια σοβαρή εξωτερική εικόνα. Έχει επίσης αρνηθεί ότι έχει βλέψεις για την πρωθυπουργία — άλλοι υποψήφιοι είναι ο μακροπρόθεσμος φίλος και σύμμαχός του, υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανάν, η υπουργός Εργασίας, Υγείας και Αλληλεγγύης Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας Ερίκ Λόμπαρντ.

Ωστόσο, πίσω από κλειστές πόρτες, ο Λεκορνί είναι πολύ πιο δραστήριος και οι κύκλοι εξουσίας της Γαλλίας τον θεωρούν ευρέως ως έναν επιδέξιο πολιτικό. «Σε μια συζήτηση, μπορείς να του κάνεις την ίδια ερώτηση τρεις φορές, ξέρει πώς να μην απαντήσει [όταν δεν θέλει] και ταυτόχρονα να σου δίνει την εντύπωση ότι είναι καλός ακροατής», είπε ένας βουλευτής από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, περιγράφοντάς τον ως «απίστευτα επιδέξιο».

Στα 19 του, ο Λεκορνί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα ως ο νεότερος κοινοβουλευτικός βοηθός της Γαλλίας. Αρχικά μέλος του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων των πολιτικών παρατάξεων — από την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τόσο του Εμανουέλ όσο και της Μπριζίτ Μακρόν έως τη διοργάνωση κάπως αμφιλεγόμενων δείπνων με την ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λεπέν.

Η διατήρηση αυτής της εικόνας διευκολύνεται από την ευρεία συναίνεση που υπάρχει στη Γαλλία σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και καλύτερου εξοπλισμού τους για πόλεμο υψηλής έντασης.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, ο Λεκορνί - ο οποίος είναι και ο ίδιος έφεδρος στην Εθνική Χωροφυλακή - έχει γίνει επίσης το πρόσωπο της στρατιωτικής ενίσχυσης της Γαλλίας. Το 2023, ηγήθηκε της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας για έναν νέο νόμο στρατιωτικού σχεδιασμού που προέβλεπε 413 δισ. ευρώ σε αμυντικές δαπάνες από το 2024 έως το 2030. Ο σκύλος του, ο Τίγκα, τρέχει ελεύθερα στους διαδρόμους του υπουργείου των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Λεκορνί έχει στενούς δεσμούς με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόιρς Πιστόριους, έναν άλλο υπουργό Άμυνας που επέζησε των πρόωρων εκλογών.

Ωστόσο, ενώ ο Γάλλος πολιτικός είναι επιτυχημένος στην οικοδόμηση διμερών, προσωπικών σχέσεων, δεν αισθάνεται τόσο άνετα σε πολυμερή περιβάλλοντα, όπως οι συναντήσεις της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα στις Βρυξέλλες, τις οποίες συχνά παραλείπει. Πέρυσι, ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ φέρεται να του είπε να εμφανίζεται πιο συχνά στην de facto πρωτεύουσα της ΕΕ.

«Ο τρόπος σκέψης του δεν είναι ιδιαίτερα ευρωπαϊκός», δήλωσε ένας αξιωματούχος σύμφωνα με το Politico.

Ως ένθερμος υποστηρικτής της γαλλικής κυριαρχίας, ο Λεκορνί έχει εκφράσει κατά καιρούς επιφυλάξεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως για την Κομισιόν. Ανεξάρτητα από το αν ο Λεκορνί θα αντικαταστήσει τον Μπαϊρού, μέρος της κληρονομιάς του υπουργού έχει ήδη γραφτεί, ανέφερε κοινοβουλευτικός αξιωματούχος. «Η εικόνα που θέλει να αφήσει πίσω του - και θα αφήσει πίσω του - είναι ότι είναι το πρόσωπο του επανεξοπλισμού της Γαλλίας».

