Στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύεται 34χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη τον οποίο τραυμάτισε με μαχαίρι η 33χρονη σύντροφός του, υπήκοος Αιθιοπίας.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ σε σπίτι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Η 33χρονη οδηγήθηκε από αστυνομικούς στο τμήμα Παύλου Μελά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, την υπόθεση θα αναλάβει το τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
