Στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύεται 34χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη τον οποίο τραυμάτισε με μαχαίρι η 33χρονη σύντροφός του, υπήκοος Αιθιοπίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ σε σπίτι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η 33χρονη οδηγήθηκε από αστυνομικούς στο τμήμα Παύλου Μελά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, την υπόθεση θα αναλάβει το τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

