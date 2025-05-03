Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι σε 34χρονο στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυμάτισε η σύντροφός του

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ σε σπίτι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

επίθεση

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου νοσηλεύεται 34χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη τον οποίο τραυμάτισε με μαχαίρι η 33χρονη σύντροφός του, υπήκοος Αιθιοπίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ σε σπίτι στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η 33χρονη οδηγήθηκε από αστυνομικούς στο τμήμα Παύλου Μελά, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, την υπόθεση θα αναλάβει το τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη ενδοοικογενειακή βία επίθεση με μαχαίρι Σταυρούπολη τραυματισμός σύλληψη
