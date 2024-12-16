Miss France 2025: 34χρονη από την Μαρτινίκα η ομορφότερη Γαλλίδα

Η Ανζελίκ Ανγκανί Φιλιπόν από την Μαρτινίκα κέρδισε τον τίτλο της ομορφότερης Γαλλίδας καθώς εστέφθη Miss France 2025. Η 34χρονη αεροσυνοδός έγραψε ιστορία στα γαλλικά καλλιστεία - καθώς έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία νικήτρια στα χρόνια του θεσμού - και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Για χρόνια το όριο ηλικίας στα γαλλικά καλλιστεία ανερχόταν στα 24 έτη, ωστόσο φέτος ήρθησαν τα όρια ηλικίας. Το 2011 η Αντζελίκ είχε θέσει υποψηφιότητα για Μις Μαρτινίκα. Φέτος κατάφερε να φορέσει το πολυπόθητο στέμμα, σπάζοντας όλα τα στερεότυπα.

«Το 2011, μία 20χρονη ήταν η πρώτη επιλαχούσα στον διαγωνισμό Μις Μαρτινίκα. Σήμερα, είναι αυτή η ίδια 34χρονη γυναίκα που στέκεται μπροστά σας για να εκπροσωπήσει και πάλι τη Μαρτινίκα και όλες τις γυναίκες που κάποτε τους είπαν ότι ήταν πολύ αργά», δήλωσε η Μις Γαλλία 2025 κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Πολύ στο διαδίκτυο χαιρέτησαν τη νίκη της 34χρονης αλλά υπήρχαν και αρκετοί που αντέδρασαν λέγοντας ότι το κριτήριο σίγουρα δεν ήταν η ομορφιά.

«Η γουόκ κουλτούρα συνεχίζει και εκλέγει τη γηραιότερη δεσποινίδα, με τατουάζ και κοντό μαλλί. Αυτή η εκλογή δεν ήταν ένας διαγωνισμός ομορφιάς» έγραψε κάποιος.

Le wokisme continue.Élire la miss la + âgée,tatouée,métisse aux cheveux courts,un pied de nez aux anciennes règles.A 35 ans l'éloquence est + facile qu'à 18 ans.Cette élection n'est + un concours de beauté mais un concours politique d'extrême gauche.#missfrance #missfrance2025 pic.twitter.com/hpUCtUnTeY — Pashupati 🐾🐺 (@Omsarvesham) December 15, 2024

Άλλοι χρήστες του Χ, χωρίς σχόλια, ανέβασαν απλά φωτογραφίες μαύρων ανδρών με το στέμμα τις Miss France.

Miss France 🇫🇷 2025 pic.twitter.com/rN2SZSxKQW — Frédéric Drzewowski @ Ingénieur Agronome (@EuropeIdentita1) December 15, 2024

ξδση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.