Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σάλος με την Miss France 2025 – Μία 34χρονη από την Μαρτινίκα επισκίασε τις μικρότερες καλλονές

Mια 34χρονη αεροσυνοδός από την Μαρτινίκα έγραψε ιστορία στα γαλλικά καλλιστεία και και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Miss France 2025: 34χρονη από την Μαρτινίκα η ομορφότερη Γαλλίδα

Η Ανζελίκ Ανγκανί Φιλιπόν από την Μαρτινίκα κέρδισε τον τίτλο της ομορφότερης Γαλλίδας καθώς εστέφθη Miss France 2025.  Η 34χρονη αεροσυνοδός έγραψε ιστορία στα γαλλικά καλλιστεία - καθώς έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία νικήτρια στα χρόνια του θεσμού - και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

miss france

Για χρόνια το όριο ηλικίας στα γαλλικά καλλιστεία ανερχόταν στα 24 έτη, ωστόσο φέτος ήρθησαν τα όρια ηλικίας. Το 2011 η Αντζελίκ είχε θέσει υποψηφιότητα για Μις Μαρτινίκα. Φέτος κατάφερε να φορέσει το πολυπόθητο στέμμα, σπάζοντας όλα τα στερεότυπα.

«Το 2011, μία 20χρονη ήταν η πρώτη επιλαχούσα στον διαγωνισμό Μις Μαρτινίκα. Σήμερα, είναι αυτή η ίδια 34χρονη γυναίκα που στέκεται μπροστά σας για να εκπροσωπήσει και πάλι τη Μαρτινίκα και όλες τις γυναίκες που κάποτε τους είπαν ότι ήταν πολύ αργά», δήλωσε η Μις Γαλλία 2025 κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Πολύ στο διαδίκτυο χαιρέτησαν τη νίκη της 34χρονης αλλά υπήρχαν και αρκετοί που αντέδρασαν λέγοντας ότι το κριτήριο σίγουρα δεν ήταν η ομορφιά.

«Η γουόκ κουλτούρα συνεχίζει και εκλέγει τη γηραιότερη δεσποινίδα, με τατουάζ και κοντό μαλλί. Αυτή η εκλογή δεν ήταν ένας διαγωνισμός ομορφιάς» έγραψε κάποιος. 

Άλλοι χρήστες του Χ, χωρίς σχόλια, ανέβασαν απλά φωτογραφίες μαύρων ανδρών με το στέμμα τις Miss France.

ξδση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark