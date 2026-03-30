Ιταλία: Συνελήφθη 17χρονος, ο οποίος σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο

Οι Ιταλοί καραμπινιέροι συνέλαβαν σήμερα 17χρονο μαθητή, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση σε σχολείο.

Ο δεκαεπτάχρονος μεταφέρθηκε στις φυλακές ανηλίκων της Περούτζια και κατηγορείται για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους των ερευνών, είχε «εμπνευστεί» από την δολοφονική επίθεση στο αμερικανικό λύκειο Columbine, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 1999. Με δράστες δύο μαθητές, ο τραγικός απολογισμός της ήταν 13 νεκροί και 23 τραυματίες.

Κίνητρα του Ιταλού επίδοξου τρομοκράτη θεωρούνται το φυλετικό και θρησκευτικό μίσος.

Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό με οδηγίες για κατασκευή χημικών και βακτηριολογικών όπλων, αλλά και οδηγίες για σαμποτάζ σε βασικής σημασίας δημόσιες υπηρεσίες.

Ο δεκαεπτάχρονος είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, παρόμοιων με εκείνων που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν σε τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και σε άλλους 7 ανηλίκους που διατηρούσαν στενές σχέσεις με τον συλληφθέντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.