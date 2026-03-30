Ο ουρανός στο Shark Bay της Δυτικής Αυστραλίας πήρε ένα απόκοσμο, κατακόκκινο χρώμα πριν ο τροπικός κυκλώνας Narelle φτάσει στην ξηρά, ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα, προκλήθηκε από μια καταιγίδα σκόνης πλούσιας σε σίδηρο.

Ο Narelle πέρασε στη Δυτική Αυστραλία την Παρασκευή, πλήττοντας την πολιτεία περίπου 900 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ, σε μια περιοχή γνωστή για την αγροτική της παραγωγή.

Βίντεο που τραβήχτηκε στο Shark Bay Caravan Park στο Denham την Παρασκευή και κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξε ότι μια αμμοθύελλα είχε καλύψει την πόλη, βάφοντας τον ουρανό με ένα βαθύ κόκκινο χρώμα.

NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. pic.twitter.com/dCQ2hjFluI — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

Shark Bay, Western Australia looks gnarly as Cyclone Narelle drives a red dust storm through the region. pic.twitter.com/9BSTRXABCF — Tim Langan (@TimLangan13) March 30, 2026

Η Jessica Lingard από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι και το πλούσιο σε σίδηρο, σκουριασμένο κόκκινο χώμα της περιοχής δημιούργησαν αυτό το θέαμα. Η περιοχή Pilbara, το κέντρο της βιομηχανίας σιδηρομεταλλεύματος της Αυστραλίας, βρίσκεται λιγότερο από 400 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Denham.

«Ο Narelle σάρωσε την περιοχή, σηκώνοντας τη σκόνη από το έδαφος και ωθώντας την μέσα από μέρη όπως το Shark Bay πριν από την άφιξη του κυκλώνα», ανέφερε η ίδια. Η Lingard εξήγησε ότι τα πλάνα επωφελήθηκαν από τον τέλειο συνδυασμό παραγόντων: «Ισχυροί άνεμοι, ξηρό έδαφος και φωτογράφοι στο κατάλληλο σημείο για να το βιώσουν όλο αυτό».

Το Onslow, στη βορειοδυτική γωνία της Δυτικής Αυστραλίας, βίωσε ένα παρόμοιο φαινόμενο τον Ιανουάριο, όταν οι καταιγίδες στο εσωτερικό δημιούργησαν ισχυρούς ανέμους που ώθησαν την κόκκινη σκόνη μέχρι την ακτογραμμή, πρόσθεσε.

Ο Narelle έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο σύστημα καταιγίδας εδώ και πάνω από 20 χρόνια που έφτασε στην ξηρά σε τρεις διαφορετικές πολιτείες και εδάφη της Αυστραλίας.

