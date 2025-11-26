Τουσκ: Η Πολωνία θα λάβει 44 δισεκατομμύρια ευρώ από τον μηχανισμό SAFE

Η Πολωνία θα λάβει 44 δισεκατομμύρια ευρώ από το μηχανισμό Ασφάλειας Δράσης για την Ευρώπη (SAFE) για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Κατά την έναρξη κυβερνητικής συνεδρίασης, ο Τουσκ δήλωσε ότι μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για την αγορά εξοπλισμού drones για την Ανατολική Συνοριακή Ασπίδα της ΕΕ, η οποία προστατεύει τα ανατολικά σύνορα του ευρωπαϊκού μπλοκ με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν επίσης για διαστημικά προγράμματα, την ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας, για εξοπλισμό για τον στρατό, την συνοριοφυλακή και την αστυνομία, και το πρόγραμμα SAFE Baltic, τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Το SAFE Baltic επεκτείνει τις δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγουν το Πολεμικό Ναυτικό και οι συνοριοφύλακες της Πολωνίας στην γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

«Χάρη στις προσπάθειές μας, θα μπορέσουμε επίσης να χρηματοδοτήσουμε δρόμους και σιδηροδρόμους που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια του πολωνικού κράτους μέσω του προγράμματος SAFE», πρόσθεσε ο Τουσκ.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

