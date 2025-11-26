Ευρωπαϊκά κράτη αγοράζουν υποβρύχια drones για στρατιωτική χρήση

Δύο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν να αγοράσουν υποβρύχια drones για στρατιωτική χρήση, όπως δήλωσε ο γερμανός κατασκευαστής τους στο Reuters, καθώς οι χώρες της περιοχής αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή.

Τα αυτόνομα υποβρύχια drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες στρατιωτικές χρήσεις, από την παρακολούθηση υποβρύχιων καλωδίων, την παρατήρηση της δραστηριότητας υποβρυχίων και την αναζήτηση ναρκών, σύμφωνα με ειδικούς.

Ωστόσο, μπορεί να είναι ακριβά, με κόστος που μπορεί να φτάσει τα εκατομμύρια δολάρια το καθένα, ενώ η λειτουργία τους υποβρύχια για μεγάλες χρονικές περιόδους είναι τεχνικά δύσκολη.

Η Euroatlas, με έδρα το Βρέμη, δήλωσε στο Reuters ότι υπέγραψε τις δύο πρώτες συμβάσεις με ευρωπαϊκά υπουργεία άμυνας για την πώληση του αυτόνομου υποβρύχιου drone της.

Οι προηγουμένως μη δημοσιοποιημένες συμφωνίες για το drone Greyshark έχουν συνολική αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ (116 εκατομμύρια δολάρια), δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Euroatlas, Eugen Ciemnyjewski, σε συνέντευξή του.

Αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες, αναφέροντας μόνο ότι οι δύο συνεργάζονται στενά.

Ο Ciemnyjewski δήλωσε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ναυτικής επίδειξης του drone της Euroatlas στη Γερμανία, ότι θα χρησιμοποιηθούν για ειδική στρατιωτική εφαρμογή και δεν θα εξοπλιστούν με όπλα. Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενδιαφέρον από Ευρώπη και Ασία

Το Greyshark είναι ένα μεσαίου μεγέθους, αυτόνομο υποβρύχιο drone μεγάλης εμβέλειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδες. Η Euroatlas αναφέρει ότι το τρέχον μοντέλο έχει μέγιστο χρονικό όριο 5,5 ημερών και ότι εργάζεται πάνω σε ένα μοντέλο που μπορεί να παραμείνει υποβρύχιο για 16 εβδομάδες.

Ο Ciemnyjewski δήλωσε ότι έχει λάβει εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Τα ναυτικά drone έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδιαίτερα εκείνα που κινούνται στην επιφάνεια του νερού.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) παρουσίασε πρόσφατα την τελευταία έκδοση του ναυτικού drone Sea Baby, το οποίο, όπως αναφέρει, μπορεί να λειτουργήσει σε αποστάσεις άνω των 1.500 χλμ. και να μεταφέρει φορτίο έως 2.000 κιλά, περίπου το διπλάσιο του προηγούμενου ορίου.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν δηλώσει ότι έχουν αναπτύξει ναυτικά drones, εκτός από φρεγάτες και αεροσκάφη περιπολίας, στο πλαίσιο μιας αποστολής για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η Αυστραλία έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για έναν στόλο αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων Ghost Shark, που αναπτύχθηκαν από τις αμυντικές της δυνάμεις και την αμερικανική startup Anduril Industries, για σκοπούς επιτήρησης και επιθέσεων.

