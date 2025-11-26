Γαλλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας, επικύρωσε την Τετάρτη την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος είχε ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του 2024 για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας το 2012, για την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους.

Έξι μήνες της ποινής αυτής ήταν με αναστολή και θα μπορούσε να τα εκτίσει με εναλλακτικά μέσα, όπως η χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, χωρίς να χρειαστεί να φυλακιστεί.

Σημειώνεται ότι ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και δηλώνει αθώος.

Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του.

Μάλιστα, ο Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή (21/11) την κυκλοφορία στις 10 Δεκεμβρίου του βιβλίου του, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον συντηρητικό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ.

«Στη φυλακή, δεν υπάρχει τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ τη σιωπή που δεν υπάρχει στη φυλακή Σαντέ, όπου ακούς πολλά. Ο θόρυβος είναι, δυστυχώς, συνεχής. Όπως στην έρημο, έτσι και η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει μέσα στη φυλακή», γράφει ο Σαρκοζί σε ανάρτηση στο X.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

