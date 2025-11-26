Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιθουανία: Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου Βίλνιους μετά την εκτροπή αεροσκάφους - Δείτε βίντεο

Αεροσκάφος της πολωνικής εταιρείας LOT γλίστρησε και βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωση, ανακοίνωσε την Τετάρτη το αεροδρόμιο

Λιθουανία

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης, αφού αεροσκάφος της πολωνικής εταιρείας LOT γλίστρησε και βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωση, ανακοίνωσε την Τετάρτη το αεροδρόμιο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, προστέθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιθουανία αεροδρόμιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark