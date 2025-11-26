Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης, αφού αεροσκάφος της πολωνικής εταιρείας LOT γλίστρησε και βγήκε από τον διάδρομο μετά την προσγείωση, ανακοίνωσε την Τετάρτη το αεροδρόμιο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, προστέθηκε.

LOT lidmašīna no Varšavas Viļņā nolaidās plkst. 13:43 un noslīdēja no skrejceļa. pic.twitter.com/tDDdkhnC5W — Nepareizais (@realNepareizais) November 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.