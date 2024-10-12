Τουσκ: Η Πολωνία θα αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα ασύλου

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε σχέδια για προσωρινή αναστολή του δικαιώματος ασύλου ως μέρος μιας νέας στρατηγικής για τη μετανάστευση για την καταπολέμηση της παράτυπης εισροής μεταναστών στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνεδρίαση της κεντροδεξιάς πολιτικής ομάδας του Πολιτικού Συνασπισμού στη Βαρσοβία, ο Τουσκ είπε ότι οι λαθρέμποροι - με τη βοήθεια της Λευκορωσίας και της Ρωσίας - κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος στο άσυλο.

Από το 2021, η Πολωνία έχει δει μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, που περνούν παράνομα στη χώρα από τη Λευκορωσία.

Η Βαρσοβία έχει κατηγορήσει τη Λευκορωσία και τη Ρωσία για «υβριδικό πόλεμο», κατευθύνοντας τη ροή μεταναστών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του μπλοκ. Και οι δύο χώρες το αρνούνται.

Όταν ξεκίνησε η μεταναστευτική κρίση τον Αύγουστο του 2021, μόνο αυτόν τον μήνα, οκτώ φορές περισσότεροι άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα παράνομα από ό,τι είχαν προσπαθήσει να το πράξουν ολόκληρο το 2020. Δεκάδες συνεχίζουν να επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα καθημερινά.

Ο Τουσκ είπε ότι θα παρουσιάσει τη νέα μεταναστευτική πολιτική σε κυβερνητική συνεδρίαση στις 15 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.