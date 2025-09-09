Αλβανίδα βουλευτής, ξεναγός και... βοσκός κατσικιών - Η ιστορία της Μαριάνα Κότσεκου

Στην περιοχή της λίμνης Κομάνι στη βόρεια Αλβανία, η Μαριάνα Κότσεκου, γνωστή για την αγάπη της για τη φύση και τις κατσίκες της, φιλοξενεί τουρίστες και ψήνει ψωμί, παρότι πλέον είναι και νεοεκλεγμένη βουλευτής στο αλβανικό κοινοβούλιο.

Η Κότσεκου μεγάλωσε μέσα στον τουρισμό, ξεκινώντας από μικρή ηλικία ως ξεναγός στη λίμνη, βοηθώντας την οικογένειά της. Σήμερα συνδυάζει την πολιτική της σταδιοδρομία με την παραδοσιακή αγροτουριστική επιχείρηση Neomalsore, προσελκύοντας τουρίστες που αναζητούν ησυχία, αποσύνδεση από την τεχνολογία και τοπική φιλοξενία.

«Ήμουν η πρώτη ξεναγός στην Κομάνι από 12 χρονών, με σπαστά αγγλικά από ταινίες» λέει η Κότσεκου και συνεχίζει: «Μπήκα στην πολιτική, αλλά ίσως μια μέρα επιστρέψω στα κατσίκια μου. Ποιος θα με σταματήσει;».

«Ψήνω ψωμί, είναι το 'ψωμί της βουλευτίνας'! Το τρώνε οι τουρίστες με ενθουσιασμό» λέει.

Για την πολιτική αναφέρει: «Δεν με τρομάζει η πολιτική. Είμαι ορεινή, δεν θα με φάνε ζωντανή».

Τουρίστες από την Αυστρία δηλώνουν γοητευμένοι από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της οικογένειάς της, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς Wi-Fi, αλλά με αυθεντική φιλοξενία, φαγητό, φυσική ομορφιά και... κατσίκες.

Η Κότσεκου παραμένει αυθεντική και προσγειωμένη, ενώ υπόσχεται να συνεχίσει να στηρίζει την τοπική κοινότητα τόσο από τη βουλή όσο και από την κουζίνα της.

