Νετανιάχου: Εργαζόμαστε με την Ουάσιγκτον για να απελευθερώσει όλους τους ομήρους «το συντομότερο δυνατόν»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι εργάζεται με τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμα στη Γάζα «το συντομότερο δυνατόν», ύστερα από την επιστροφή στο Ισραήλ τριών ακόμα ομήρων στο πλαίσιο της εκεχειρίας με τη Χαμάς.
«Αυτή την εβδομάδα, η Χαμάς…επιχείρησε να παραβιάσει τη συμφωνία (εκεχειρίας) και να προκαλέσει μια ψευδή κρίση με αβάσιμες κατηγορίες» αλλά αναγκάστηκε να υποχωρήσει υπό την κοινή πίεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τις οποίες «εργαζόμαστε σε πλήρη συντονισμό…για να σώσουμε όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και νεκρούς, το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.
