Λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Παλαιστίνιων φυλακισμένων που απελευθέρωσε το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, έφθασε υπό τις επευφημίες του πλήθους στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, οι φυλακισμένοι που απελευθερώθηκαν ανέβηκαν στους ώμους των συγκεντρωμένων και αγκάλιασαν συγγενείς τους, ενώ στη συνέχεια επρόκειτο να υποβληθούν σε σύντομες ιατρικές εξετάσεις.

Λίγο αργότερα ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη, ενόψει της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο, τεσσάρων Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές και οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ σήμερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά την άφιξή τους στη Ραμάλα.

«Οι ομάδες μας μεταφέρουν αυτή τη στιγμή τέσσερις κρατούμενους που αφέθηκαν ελεύθεροι στο σημείο υποδοχής [άφιξης του λεωφορείου που τους μετέφερε στη Ραμάλα] προς το νοσοκομείο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός.

