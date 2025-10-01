Τούρκος φωτορεπόρτερ νεκρός σε Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT επιβεβαίωσε ότι ο φωτορεπόρτερ Yahya Barzaq, ο οποίος ήταν ελεύθερος επαγγελματίας του TRT, ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ νωρίτερα σήμερα.

Ο Barzaq, ο οποίος κάποτε εργαζόταν ως φωτογράφος νεογέννητων, είχε στραφεί στην καταγραφή του πολέμου, απαθανατίζοντας εικόνες καταστροφής και επιβίωσης.

Ο γενικός διευθυντής του TRT, Μεχμέτ Ζαχίντ Σομπατζί, καταδίκασε τη «βάναυση» επίθεση του Ισραήλ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

An Israeli air strike killed TRT freelancer and photojournalist Yahya Barzaq in besieged Palestinian enclave of Gaza earlier today.



Barzaq had previously worked as a newborn baby photographer before the Israeli military offensive pushed him to turn into storyteller of his people pic.twitter.com/x3GlB6SJS0 — TRT World (@trtworld) September 30, 2025

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 253 δημοσιογράφους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, 20 εκ των οποίων ήταν αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας στα νότια και κεντρικά τμήματα του πολιορκημένου θύλακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.