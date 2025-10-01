Λογαριασμός
Τούρκος φωτορεπόρτερ νεκρός σε Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα - 59 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 253 δημοσιογράφους από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας

Τούρκος φωτορεπόρτερ νεκρός σε Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT επιβεβαίωσε ότι ο φωτορεπόρτερ Yahya Barzaq, ο οποίος ήταν ελεύθερος επαγγελματίας του TRT, ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ νωρίτερα σήμερα.

Ο Barzaq, ο οποίος κάποτε εργαζόταν ως φωτογράφος νεογέννητων, είχε στραφεί στην καταγραφή του πολέμου, απαθανατίζοντας εικόνες καταστροφής και επιβίωσης.

Ο γενικός διευθυντής του TRT, Μεχμέτ Ζαχίντ Σομπατζί, καταδίκασε τη «βάναυση» επίθεση του Ισραήλ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 253 δημοσιογράφους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, 20 εκ των οποίων ήταν αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας στα νότια και κεντρικά τμήματα του πολιορκημένου θύλακα.

