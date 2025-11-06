Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Τα Eurofighter δεν έχουν περιορισμούς - Πτήσεις περιπολίας και στο Αιγαίο

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας διέψευσε τους ισχυρισμούς που δημοσιεύτηκαν στον διεθνή Τύπο ότι «η Τουρκία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα αποκτήσει, στον εναέριο χώρο του Αιγαίου».

Πηγές του υπουργείου δήλωσαν, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης πως «ότι η Τουρκία δεν δέχτηκε κανέναν περιοριστικό όρο και ότι τα αεροσκάφη θα μπορούν να εκτελούν κάθε είδους αποστολή, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων περιπολίας στο Αιγαίο».

Τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο γερμανικό Der Spiegel και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, είχε υποστηριχθεί ότι η Γερμανία είχε συνδέσει την άδεια πώλησης με τον όρο «να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλου μέλους του ΝΑΤΟ». Οι ισχυρισμοί είχαν ερμηνευθεί ως ότι η Τουρκία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νέα Eurofighter εναντίον της Ελλάδας.

Το τουρικικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι στα Eurofighter θα ενσωματωθούν εθνικά συστήματα λογισμικού και πυρομαχικών. Στο πλαίσιο αυτό, τα συστήματα «αναγνώρισης φίλου-εχθρού (IFF)» των αεροσκαφών θα λειτουργούν με τους κωδικούς της Τουρκίας.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι στο πακέτο αγοράς θα περιλαμβάνονται και οι πυραύλοι Meteor, που αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων, ωστόσο οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.



