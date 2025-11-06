Στη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου σχετικά με τις μεταξύ τους συναντήσεις για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως δεν του αρέσει καθόλου η υποκρισία και κάλεσε την κ. Καρυστιανού, εφόσον έχει πολιτικές φιλοδοξίες, να το δηλώσει ανοιχτά. «Να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω σαν έναν πολιτικό μου αντίπαλο. Να γίνει ένας κανονικός δημοκρατικός διάλογος, αν έχεις την πολιτική φιλοδοξία. Αν δεν την έχεις, οκ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός σχολίασε πως οι αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου ήταν εντυπωσιακές, υπογραμμίζοντας ότι η κ. Καρυστιανού δεν τις έχει διαψεύσει. «Έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις του κ. Καραχάλιου, ήρθαν ως απάντηση στην προχθεσινή της διάψευση. Μάλλον ο κ. Καραχάλιος αισθάνθηκε ότι τον άδειασε και βγήκε και είπε ότι "έχουμε συναντηθεί 52 φορές, έχουμε κάνει το έμβλημα, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κόμμα" κ.τλ», πρόσθεσε.

Καραχάλιος: Η Μαρία Καρυστιανού με φώναξε και μου είπε να οργανώσουμε κίνημα

Είχαν προηγηθεί το πρωί της Τετάρτης (5/11) οι δηλώσεις του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου για τις συζητήσεις που είχε με τη Μαρία Καρυστιανού αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φορέα.

«Το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης», όπως ανέφερε αρχικά.

«Η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ' εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς, της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Ωστόσο, ο επικοινωνιολόγος ξεκαθάρισε πως «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι' αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών» και κατέληξε λέγοντας:

«Η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.