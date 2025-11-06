Για το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει «κανένα απολύτως» στοιχείο εις βάρος του από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος βρέθηκε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (6/11).

Επιπλέον, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχτηκε πως η κυβέρνηση είχε εικόνα ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. «Για αυτόν τον λόγο είχαμε εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα: η ισχυροποίηση του πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή η καρδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως είπε.

«Ορθώς έπραξε ο πρωθυπουργός και οδηγηθήκαμε σε Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δουλεύει 7η εβδομάδα τώρα και έχει εξετάσει μέχρι τώρα μαζί με μένα 26-27 μάρτυρες», ανέφερε αρχικά ο κ. Αυγενάκης, επισημαίνοντας πως ακούστηκαν πολλές πληροφορίες και κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. «Πέρα από τις 3.000 περίπου σελίδες που είναι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, έχουμε και επιπλέον στοιχεία. Από αυτά δεν έχει προκύψει απολύτως τίποτα σε ό,τι με αφορά».

Και εξήγησε λέγοντας:

«Υπάρχει προϊόν επισύνδεσης που αν ακούγομαι εγώ να μιλώ με κάποιον τρίτο; Υπάρχει έγγραφο, μέιλ, μήνυμα; Όχι. Ακούγονται διάλογοι τρίτων που αναφέρονται στο όνομά μου, για μια περίοδο 6-7 μηνών αφότου είχα αποχωρήσει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε μια περίοδο που ήμουν και εκτός ΚΟ της ΝΔ».

Παράλληλα, έκανε λόγο για εργαλειοποίηση, κυρίως από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, η οποία - όπως είπε - συν τοις άλλοις κατάφερε να στοχοποιήσει και την Κρήτη. «Δεν αξίζει αυτή η συμπεριφορά στους Κρήτες κτηνοτρόφους και στους αγρότες συνολικότερα, δεν είναι όλοι ύποπτοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είχαμε εικόνα ότι δεν υπάρχει διαφάνεια»

Ερωτηθείς αν πρόκειται για «γαλάζιο» σκάνδαλο, ο κ. Αυγενάκης τόνισε πως απόχρωση κομματική δεν υπάρχει. «Υπάρχει η απόχρωση των ημετέρων που ανεξάρτητα από το ποιος ήταν υπουργός, υπήρχε ισχυρότατος δεσμός όχι στο όνομα μιας κομματικής σχέσης, αλλά στο όνομα μιας οικονομικής συνεργασίας», σημείωσε.

«Όταν βρέθηκα στο υπουργείο, στην πιο σύντομη θητεία υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης επί Κυριάκου Μητσοτάκη 11,5 μηνών, βεβαίως είχαμε εικόνα ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, χωρίς να υπάρχει διαφάνεια, καθαρότητα και εγκυρότητα. Για αυτόν τον λόγο είχαμε εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα: η ισχυροποίηση του πληροφοριακού συστήματος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα όχημα γερασμένο και ταλαιπωρημένο, αλλά την ίδια στιγμή έπρεπε να συνεχίσει να περπατά και να αποδίδει. Την περίοδο που ήμουν υπουργός κατεγράφησαν επίσημα τον Απρίλιο του 2024 16.500 δεσμευμένα ΑΦΜ».

Πηγή: skai.gr

