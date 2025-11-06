Κάλας: «Θεμελιώδης εταίρος και σημαντικός περιφερειακός παράγοντας η Τουρκία»

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας τόνισε την Τετάρτη ότι η Τουρκία παραμένει «θεμελιώδης εταίρος για το μπλοκ και σημαντικός περιφερειακός παράγοντας».

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, η Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ διατηρεί εποικοδομητική συνεργασία με την Τουρκία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αναφέρει το Anadolu.

«Έχουμε θετική συνεργασία με την Τουρκία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η Τουρκία παραμένει βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικός περιφερειακός παράγοντας» σημείωσε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ έχει «παγώσει» από το 2018 λόγω ανησυχιών για τα δημοκρατικά πρότυπα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Ο Κάλλας τόνισε επίσης το κυπριακό ζήτημα ως σημαντικό παράγοντα στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, τονίζοντας ότι η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για μια διευθέτηση.

«Φυσικά, ούτε η Τουρκία ούτε η ΕΕ θα κυβερνήσουν το νησί της Κύπρου στο μέλλον», είπε. «Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να ζήσουν μαζί και να βρουν λύσεις σε κοινές προκλήσεις. Και οι δύο κοινότητες χρειάζονται μια βιώσιμη λύση».

Όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, η Κάλλας σημείωσε την αύξηση των αμυντικών δαπανών και της βιομηχανικής ανάπτυξης μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι όταν η ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή είναι ανεπαρκής, και οι εξωτερικές προμήθειες μπορεί να είναι απαραίτητες, επισημαίνοντας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Ασφάλεια (SAFE) ως έναν μηχανισμό που «εξισορροπεί την αμυντική ετοιμότητα και την υποστήριξη της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

