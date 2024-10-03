Αυστηροποίηση των κανόνων για το μεταναστευτικό αποφάσισε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού Συμβουλίου, χθες, Τετάρτη, το βράδυ, ανακοινώθηκε ότι στο εξής οι αστυνομικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν τα κινητά των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στις ιταλικές ακτές, με στόχο να εξακριβώνουν από ποιές χώρες προέρχονται, τις χώρες διέλευσής τους και την ταυτότητά τους. Θα απαιτείται πάντως η συναίνεση των δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, περιορίζεται η δυνατότητα των διαφόρων ΜΚΟ να πραγματοποιούν πτήσεις με αεροσκάφη τους στην κεντρική Μεσόγειο, προς εντοπισμό τυχόν ναυαγών. Δίδεται απόλυτη προτεραιότητα στην Ακτοφυλακή και το Πολεμικό Ναυτικό, που θα πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα από τις ΜΚΟ.

Για τις οργανώσεις που δεν θα σεβαστούν τους νέους κανόνες, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και προσωρινή κατάσχεση των αεροσκαφών τους.

Μειώνεται, επίσης, από 14 σε 7 ημέρες, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να προφεύγουν κατά της απόρριψης της αίτησής τους από τις αρχές. Θα πρέπει, παράλληλα, να συνεργάζονται με ουσιαστικό τρόπο με την αστυνομία, ώστε να εξακριβώνονται τα ακριβή στοιχεία τους.

Η Ιταλία το 2025 πρόκειται επίσης να χορηγήσει 10.000 νέες νόμιμες άδειες εργασίας σε φροντιστές ηλικιωμένων ενώ, την ίδια ώρα, θα περιορίσει αυστηρά την χορήγηση αδειών σε ξένους εργαζόμενους που θεωρείται ότι προέρχονται από χώρες "με υψηλό κίνδυνο έκδοσης πλαστών εγγράφων και βεβαιώσεων".

Η κυβέρνηση Μελονι, τέλος, αποφάσισε ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και αδήλωτης εργασίας, όταν καταγγέλλουν την παράνομη αυτή κατάσταση θα λαμβάνουν άδεια παραμονής διάρκειας έξι μηνών, σε μια προσπάθεια ένταξης τους στην νόμιμη αγορά της εργασίας.

Η άδεια αυτή θα μπορεί να ανανεώνεται για έναν επιπλέον χρόνο ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

