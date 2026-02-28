Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μπουρχανετίν Ντουράν, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη δυνατότητα μετατροπής της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν σε θερμή σύγκρουση, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως απαράδεκτη.

Κάλεσε σε άμεση επιστροφή στη διπλωματία για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης που απειλεί την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή ειρήνη.

Ο ίδιος τόνισε ότι η επέκταση της σύγκρουσης σε άλλες χώρες της περιοχής αποτελεί σοβαρή πηγή ανησυχίας για την παγκόσμια ειρήνη.

Μετά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη μετατροπή της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν σε θερμή σύγκρουση, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη εξέλιξη και καλώντας σε άμεση επιστροφή στη διπλωματία.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας χαρακτήρισε την κλιμάκωση απειλή για την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή ειρήνη.

«Η μετατροπή της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν σε θερμή σύγκρουση και η επέκτασή της και σε άλλες χώρες της περιοχής αποτελεί απαράδεκτη κατάσταση. Συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας για την περιοχή μας και για την παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε.

Η 'Αγκυρα επισημαίνει ότι οι εξελίξεις απειλούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μία ευρεία γεωγραφική ζώνη. «Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα απειλούν όχι μόνο τις εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και τη σταθερότητα και την ασφάλεια των αμάχων σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να επανενεργοποιηθούν επειγόντως οι μηχανισμοί διαλόγου και διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

Στην ανάρτησή του, ο Μπουρχανετίν Ντουράν υπογραμμίζει ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της περιφερειακής σταθερότητας και της ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία υποστηρίζει πάντοτε κατ' αρχήν τη διαρκή ειρήνη, την περιφερειακή σταθερότητα και την αναζήτηση λύσεων που βασίζονται στο διεθνές δίκαιο», αναφέρει ο Ντουράν, προσθέτοντας ότι η 'Αγκυρα δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες που της αναλογούν για τη μείωση της έντασης, την προστασία των αμάχων και την αποτελεσματική λειτουργία των διπλωματικών διαύλων», προσθέτει.

Οι τουρκικές αρχές διαβεβαιώνουν επίσης ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

«Το κράτος μας, με όλα τα θεσμικά του όργανα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε ο Ντουράν.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας αναφέρεται επίσης στους κινδύνους παραπληροφόρησης και απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες.

«Ως Διεύθυνση Επικοινωνίας, συνεχίζουμε τον αγώνα μας κατά των προβοκατσιών που επιχειρούνται και της παραπληροφόρησης που επιδιώκεται να διαδοθεί. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα μέσα ενημέρωσής μας θα χειριστούν τη διαδικασία, όπως πάντα, με αντικειμενικότητα και με επίκεντρο την Τουρκία», αναφέρει ο Μπουρχανετίν Ντουράν και προσθέτει: «Θεωρούμε σημαντικό οι πολίτες μας να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε προβοκάτσιες και παραπληροφόρηση, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών μέσων, να μην λαμβάνουν υπόψη μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες και να εμπιστεύονται τις ανακοινώσεις των επίσημων θεσμών μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

