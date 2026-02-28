Δεν συμμετέχει, αλλά ανησυχεί το Λονδίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ συγκάλεσε Συμβούλιο Έκτακτης Ανάγκης («Cobra meeting») μετά τις αναφορές για βομβαρδισμούς στο Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων στη Μέση Ανατολή και την αποφυγή κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Η Μεγάλη Βρετανία, αν και πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη, δεν συμμετείχε στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει τη θέση ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αναπτύξει πυρηνικά όπλα» και προωθεί την επίτευξη διαπραγματευτικής λύσης στο ζήτημα.

Έκτακτες διαβουλεύσεις στη Μεγάλη Βρετανία, που ανησυχεί για τους πολίτες της που διαμένουν στη Μέση Ανατολή. Προέχει η αποκλιμάκωση, λέει το Λονδίνο.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Αν και θεωρείται ο πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ευρώπη, η Μεγάλη Βρετανία δεν έλαβε μέρος στις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σήμερα το πρωί ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ συγκάλεσε Συμβούλιο Έκτακτης Ανάγκης, γνωστό στην χώρα ως «Cobra meeting», μετά τις αναφορές για βομβαρδισμούς στο Ιράν. Υπεύθυνος τύπου από την κυβέρνηση δήλωσε ότι «προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Βρετανών υπηκόων της περιοχής» προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε να δούμε μία περαιτέρω κλιμάκωση σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση».

Πηγή: Deutsche Welle

Παρόλα αυτά, είναι γνωστή η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, για αυτό συνέχεια υποστηρίζουμε προσπάθειες που θα οδηγήσουν σε μια διαπραγματευτική λύση».Σε καταφύγια Βρετανοί υπήκοοι – ακυρώσεις πτήσεωνΒρετανοί υπήκοοι και το προσωπικό των πρεσβειών της Μέσης Ανατολής λαμβάνουν ειδοποιήσεις για άμεση προστασία από τις πυραυλικές επιθέσεις. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενημερώσει όλους τους Βρετανούς σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να βρουν αμέσως καταφύγιο. Σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπως η Τουρκία και η Συρία, έχει δοθεί η οδηγία να «παραμείνουν σε εγρήγορση».Από χθες η πρεσβεία στην Τεχεράνη έδιωξε άρον – άρον όλο της το προσωπικό, ενώ το προσωπικό της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ έχει μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία, εντός του Ισραήλ.Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις για μαζικές εκκενώσεις. Οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα. Η British Airways ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις πτήσεις προς την Ισραηλινή πρωτεύουσα και το Μπαχρέιν μέχρι της 3 Μαρτίου, ενώ σήμερα ακύρωσε τις πτήσεις προς Αμάν. Αντίστοιχα, η Wizz Air δεν θα πετάξει προς Μέση Ανατολή μέχρι τις 7 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.